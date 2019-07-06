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20:48 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанец нокаутировал в первом раунде боксера с 18 победами в профи

Казахстанец Нуртас Ажбенов нокаутировал грузина Ачико Одидадзе, передает корреспондент Vesti.kz.

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Поединок легкого веса прошел в рамках вечера бокса на «Барыс-Арене» в Нур-Султане и был рассчитан на шесть раундов, но закончился в первом.

Для 24-летнего Ажбенова эта победа стала шестой (две нокаутом) в шести боях, а 19-летний Одикадзе потерпел 11-е поражение в карьере при 18 победах (семь нокаутом) и одной ничьей.

В профи Ажбенов дебютировал в октябре 2018 года. Предыдущие пять боев он провел в Великобритании.

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