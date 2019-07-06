Казахстанец нокаутировал в первом раунде боксера с 18 победами в профи
Казахстанец Нуртас Ажбенов нокаутировал грузина Ачико Одидадзе, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанец Нуртас Ажбенов нокаутировал грузина Ачико Одидадзе, передает корреспондент Vesti.kz.
Поединок легкого веса прошел в рамках вечера бокса на «Барыс-Арене» в
Для 24-летнего Ажбенова эта победа стала шестой (две нокаутом) в шести боях, а 19-летний Одикадзе потерпел 11-е поражение в карьере при 18 победах (семь нокаутом) и одной ничьей.
В профи Ажбенов дебютировал в октябре 2018 года. Предыдущие пять боев он провел в Великобритании.