Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Зенит
Локомотив
23
Футбол. Первый дивизион
7.07
СКА-Хабаровск
Шинник
Футбол. Первый дивизион
7.07
Луч
Химки
Футбол. Первый дивизион
7.07
Нижний Новгород
Томь
Футбол. Первый дивизион
7.07
Текстильщик
Енисей
Футбол. Первый дивизион
7.07
Мордовия
Нефтехимик
Все события
Фоторепортажи
17Зе Луиш и «Спартак»: первый гол и последний сбор
11Церемония закрытия II Европейских игр в Минске
21:00 (мск), источник: Vesti.kz

«Сами понимаете, это мексиканец»: казахстанский боксер рассказал о победе в бою за титул от WBC

Казахстанский легковес Виктор Коточигов в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о победе над мексиканцем Хаиро Лопесом в бою за вакантный второстепенный пояс WBC International.

Наверх
Источник: Vesti.kz

Поединок на «Барыс-Арене» в Нур-Султане продлился все десять раундов, по итогам которых Коточигов выиграл единогласным решением судей.

— Бой был очень трудным. Сами понимаете, это был мексиканец. Идет вперед, рубится. Я рад, по воле Всевышнего выиграл пояс. Но где-то и недоволен. Недорабатывал, можно было еще лучше все сделать.

У меня за четыре месяца третий бой. Надо чуть-чуть сделать сброс, отдохнуть. А так все нормально, — считает Коточигов.

— Немного отпустил в четвертом раунде — мексиканец стал бить точнее.

— Да, было такое. Я сам это чувствовал. Отдал ему инициативу, и он этим воспользовался.

— А потом начал проваливать его.

— Да, отработал чисто в классической казахской школе бокса. Главное — вовремя собрался.

— Почему не удалось дожать?

— Вроде функционально все было нормально, но сам чуть недоработал.

Казахстанский киберспортсмен пробился в финал квалификации на чемпионат мира по Dota 2
«Локомотив» взял первый трофей сезона
Семин раскрыл секрет победы над «Зенитом» в матче за Суперкубок
«Реал» официально объявил о переходе защитника в «Милан»
Россияне вышли в финал чемпионата мира по пляжному волейболу
Семак раскритиковал судейство в матче за Суперкубок России
Клуб НБА «Орландо» отчислил центрового сборной России
Защитник московского ЦСКА перешел в итальянский клуб
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь