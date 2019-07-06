«Сами понимаете, это мексиканец»: казахстанский боксер рассказал о победе в бою за титул от WBC

Источник: Vesti.kz

Поединок на «Барыс-Арене» в Нур-Султане продлился все десять раундов, по итогам которых Коточигов выиграл единогласным решением судей.

— Бой был очень трудным. Сами понимаете, это был мексиканец. Идет вперед, рубится. Я рад, по воле Всевышнего выиграл пояс. Но где-то и недоволен. Недорабатывал, можно было еще лучше все сделать.

У меня за четыре месяца третий бой. Надо чуть-чуть сделать сброс, отдохнуть. А так все нормально, — считает Коточигов.

— Немного отпустил в четвертом раунде — мексиканец стал бить точнее.

— Да, было такое. Я сам это чувствовал. Отдал ему инициативу, и он этим воспользовался.

— А потом начал проваливать его.

— Да, отработал чисто в классической казахской школе бокса. Главное — вовремя собрался.

— Почему не удалось дожать?