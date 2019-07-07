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7 июля, источник: ТАСС

Российский боксер Михалкин завоевал титул временного чемпиона мира по версии IBO

ТАСС, 6 июля. Россиянин Игорь Михалкин завоевал титул временного чемпиона мира по не входящей в число престижных версий Международной боксерской организации (IBO) в весовой категории до 79,38 кг. В 12-раундовом поединке в немецком Гамбурге он выиграл у соотечественника Тимура Никархоева решением судей.

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Источник: https://www.instagram.com/igormikhalkin_boxing/

Михалкин 3 марта прошлого года проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде соотечественнику Сергею Ковалеву в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и пояс Евразийского боксерского парламента. После этого россиянин в сентябре 2018 года победил немца Бернарда Донфака техническим нокаутом во втором раунде.

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Михалкин владел поясом чемпиона мира IBO в 2017 году, однажды его защитив, а также титулом чемпиона Европы в 2014—2016 годах, проведя две защиты. В послужном списке 34-летнего Михалкина теперь 23 победы (девять нокаутом) и два поражения. В 2016 году в допинг-пробе Михалкина был обнаружен мельдоний. Впоследствии спортсмен был оправдан.

26-летний Никархоев потерпел третье поражение при 21 победе (14 нокаутом). Он в третий раз выступил за пределами Бельгии, где проживает в настоящее время.

IBO не входит в число четырех престижных организаций по профессиональному боксу.

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