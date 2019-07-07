Российский боксер Михалкин завоевал титул временного чемпиона мира по версии IBO

Источник: https://www.instagram.com/igormikhalkin_boxing/

Михалкин 3 марта прошлого года проиграл техническим нокаутом в седьмом раунде соотечественнику Сергею Ковалеву в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) и пояс Евразийского боксерского парламента. После этого россиянин в сентябре 2018 года победил немца Бернарда Донфака техническим нокаутом во втором раунде.

Фоторепортаж Сергей Ковалев защитил титул чемпиона мира WBO

Михалкин владел поясом чемпиона мира IBO в 2017 году, однажды его защитив, а также титулом чемпиона Европы в 2014—2016 годах, проведя две защиты. В послужном списке 34-летнего Михалкина теперь 23 победы (девять нокаутом) и два поражения. В 2016 году в допинг-пробе Михалкина был обнаружен мельдоний. Впоследствии спортсмен был оправдан.

26-летний Никархоев потерпел третье поражение при 21 победе (14 нокаутом). Он в третий раз выступил за пределами Бельгии, где проживает в настоящее время.