Промоутер Ковалева: После всех разговоров команда «Канело» так и не сделала серьезного предложения

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«Мы близки к договоренности с Ярдом, — рассказала Дува в интервью World Boxing News. — После всех разговоров Golden Boy так и не сделали серьезного предложения. Они так и не предложили нам приемлемый гонорар за бой Сергея против “Канело” в сентябре. Когда знаешь, что Дэнни Джейкобс получил 15 миллионов за бой с “Канело”, Головкину по слухам обещали 25 миллионов, а Джаррелл Миллер должен был получить 6,5 миллионов за бой с Джошуа — парнем, которого практически не знают в США, начинаешь задумываться. При всем этом Сергей с удовольствием встретился бы с “Канело”, но Golden Boy и DAZN должны отнестись к этому серьезно, если они действительно хотят, чтобы такой бой состоялся».

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Дува также опровергла слова Боба Арума о том, что команда Ярда согласилась взять отступные, чтобы дать Ковалеву возможность встретиться с «Канело», не потеряв пояс. «Никаких разговоров о том, чтобы отложить бой с Ярдом, если получится договориться с “Канело” на сентябрь, не было», — сказала она.

«Возможно, если у них будет больше времени, чтобы со всем разобраться, Golden Boy и DAZN найдут возможность организовать бой (“Канело” — Ковалев). Если не сейчас, то в конце года. Я на это надеюсь, — добавила Дува. — Но в любом случае сейчас Сергей будет действовать согласно плану и встретится с Ярдом в России».