Российские боксеры Бивол и Кузьмин проведут поединки в сентябре в США

Источник: AP 2019

«Поединки Бивола и Кузьмина планируются в сентябре в США», — сказал Корнилов.

Бивол владеет титулом чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе. Всего на его счету 16 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения.

Кузьмин владеет интерконтинентальным титулом чемпиона мира по версии WBA в супертяжелом весе. В его активе 15 побед (11 нокаутом) и ни одного поражения. Еще один бой признан несостоявшимся.

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