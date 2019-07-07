Текущие события
Футбол. Первый дивизион
7.07
Балтика
Спартак-2
01
Футбол. Первый дивизион
7.07
Чайка
Чертаново
01
Футбол. Первый дивизион
7.07
Факел
Торпедо М
01
Футбол. Первый дивизион
7.07
Авангард К
Ротор
03
Футбол. Первый дивизион
7.07
Мордовия
Нефтехимик
01
Футбол. Первый дивизион
7.07
Текстильщик
Енисей
01
Футбол. Первый дивизион
7.07
Нижний Новгород
Томь
02
Все события
Фоторепортажи
11Семин приближается к Бескову
11Россия — Хорватия: радость Виды, спасение Фернандеса, установка Дзюбы
7 июля, источник: Vesti.kz

«GGG, у тебя прекрасная страна. Я готов драться с тобой в Казахстане». Сондерс снова бросил вызов Головкину

Чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе британец Билли Джо Сондерс еще раз предложил Геннадию Головкину провести бой в Казахстане, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Сондерс посетил вечер бокса, который проходил 6 июля в столице Казахстана на «Барыс Арене». Также он вышел на ринг для интервью, в котором поблагодарил Казахстан за гостеприимство, а также предложил Головкину провести поединок в Казахстане.

Сегодня, 7 июля, Сондерс опубликовал пост в своем твиттере, где еще раз бросил вызов звезде казахстанского и мирового профи-бокса.

«Спасибо Казахстан, МТК Global и Top Rank, очень хорошее шоу. Головкин, у тебя прекрасная страна. Я готов драться с тобой у тебя на родине. Давай сделаем это», — написал Сондерс в твиттере.

Во время загрузки произошла ошибка.

Стоит отметить, что Сондерс в статусе чемпиона WBO в среднем весе и сам мог подраться в Казахстане в 2017 году, но переговоры о бое за «абсолюта» с Головкиным, владевшим титулами WBC, WBA (Super), IBF и IBO, закончились неудачей. Британец тогда был готов выступить за четыре миллиона долларов, но Головкин в итоге в сентябре встретился с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

В июне этого года Сондерс стал чемпионом WBO во втором среднем весе и бросил вызов Головкину. Казахстанец следующий бой может провести осенью.

Добавим, что в главном карде вечера бокса на «Барыс-Арене» за вакантный пояс WBO Inter-Continental бился казахстанец Жанкош Тураров, который нокаутировал аргентинца Максимилиано Годоя.

Казахстанский киберспортсмен пробился в финал квалификации на чемпионат мира по Dota 2
По максимальному гамбургскому счету: россияне — чемпионы мира!
Месси могут отстранить от игр за сборную Аргентины на два года
9 матчей первого тура ФНЛ завершились победой гостевых команд
Тарасов рассказал о неприятном расставании с «Локомотивом»
«Торпедо» обыграло «Факел» в первом матче при Игнашевиче
«Барселона» может вернуть самого титулованного футболиста мира
«Краснодар» уступил «Крыльям Советов» в товарищеском матче
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь