«GGG, у тебя прекрасная страна. Я готов драться с тобой в Казахстане». Сондерс снова бросил вызов Головкину

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Сондерс посетил вечер бокса, который проходил 6 июля в столице Казахстана на «Барыс Арене». Также он вышел на ринг для интервью, в котором поблагодарил Казахстан за гостеприимство, а также предложил Головкину провести поединок в Казахстане.

Сегодня, 7 июля, Сондерс опубликовал пост в своем твиттере, где еще раз бросил вызов звезде казахстанского и мирового профи-бокса.

«Спасибо Казахстан, МТК Global и Top Rank, очень хорошее шоу. Головкин, у тебя прекрасная страна. Я готов драться с тобой у тебя на родине. Давай сделаем это», — написал Сондерс в твиттере.

Стоит отметить, что Сондерс в статусе чемпиона WBO в среднем весе и сам мог подраться в Казахстане в 2017 году, но переговоры о бое за «абсолюта» с Головкиным, владевшим титулами WBC, WBA (Super), IBF и IBO, закончились неудачей. Британец тогда был готов выступить за четыре миллиона долларов, но Головкин в итоге в сентябре встретился с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом.

В июне этого года Сондерс стал чемпионом WBO во втором среднем весе и бросил вызов Головкину. Казахстанец следующий бой может провести осенью.