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7 июля, источник: Vesti.kz

«Как у Головкина». Промоутер Ковалева выдвинула условия на бой с «Канело»

Промоутер чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе россиянина Сергея Ковалева (33−3−1, 28 КО) Кэти Дува рассказала в интервью WBN о том, при каких условиях состоится поединок ее подопечного против мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО), чемпиона в среднем и во втором среднем весах.

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По ее словам, Ковалев согласится на поединок с «Канело», если тот будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV). Ранее Дува пожаловалась, что команда мексиканца предложила им слишком маленький гонорар за поединок.

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«Заключить сделку было бы намного проще, если бы мы договорились о PPV. Люди уже называют его мегафайтом, хотя о нем говорят всего лишь неделю. Вокруг поднялся просто невероятный шум. Сергей и Main Events с радостью согласятся на справедливое распределение доходов от PPV. Мы уверены в том, что данное событие станет успешным. Тем не менее DAZN и Golden Boy сделали все что можно, чтобы заявить о намерении “убить” систему PPV. Если они хотят устраивать большие бои, им придется хорошо платить соперникам. Кажется, в других случаях они так и делали. Не считая Головкина, Ковалев — самый сильный и узнаваемый соперник, с которым теоретически может встретиться “Канело”. DAZN и Golden Boy хотят, чтобы Сергей поставил на кон чемпионский пояс за те же деньги, которые они предлагают любому сопернику из топ-10 рейтинга средневесов», — заявила Дува.

«Возможно, если у нас было бы больше времени на обсуждение, Golden Boy и DAZN смогли бы найти способ сделать этот бой позже в этом году. Я надеюсь на это. Но в любом случае сейчас Сергей будет действовать согласно плану и встретится с Ярдом в России. Golden Boy не оставили нам другой альтернативы на лето», — добавила промоутер.

При этом ожидалось, что в сентябре «Канело» проведет третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО), но их переговоры зашли в тупик. В свое время GGG также требовал у мексиканца справедливого распределения доходов.

Между тем Альварес вышел с предложением на другого кандидата — чемпиона WBO в первом среднем весе соотечественника Хайме Мунгию (33−0, 26 КО). Кроме того, промоутер мексиканца провел переговоры о бое за звание абсолютного чемпиона мира с американцем Деметриусом Андраде (28−0, 17 KO), владеющим поясом WBO в среднем весе.

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