«Как у Головкина». Промоутер Ковалева выдвинула условия на бой с «Канело»

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По ее словам, Ковалев согласится на поединок с «Канело», если тот будет транслироваться через систему платных трансляций (PPV). Ранее Дува пожаловалась, что команда мексиканца предложила им слишком маленький гонорар за поединок.

«Заключить сделку было бы намного проще, если бы мы договорились о PPV. Люди уже называют его мегафайтом, хотя о нем говорят всего лишь неделю. Вокруг поднялся просто невероятный шум. Сергей и Main Events с радостью согласятся на справедливое распределение доходов от PPV. Мы уверены в том, что данное событие станет успешным. Тем не менее DAZN и Golden Boy сделали все что можно, чтобы заявить о намерении “убить” систему PPV. Если они хотят устраивать большие бои, им придется хорошо платить соперникам. Кажется, в других случаях они так и делали. Не считая Головкина, Ковалев — самый сильный и узнаваемый соперник, с которым теоретически может встретиться “Канело”. DAZN и Golden Boy хотят, чтобы Сергей поставил на кон чемпионский пояс за те же деньги, которые они предлагают любому сопернику из топ-10 рейтинга средневесов», — заявила Дува.

«Возможно, если у нас было бы больше времени на обсуждение, Golden Boy и DAZN смогли бы найти способ сделать этот бой позже в этом году. Я надеюсь на это. Но в любом случае сейчас Сергей будет действовать согласно плану и встретится с Ярдом в России. Golden Boy не оставили нам другой альтернативы на лето», — добавила промоутер.

При этом ожидалось, что в сентябре «Канело» проведет третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО), но их переговоры зашли в тупик. В свое время GGG также требовал у мексиканца справедливого распределения доходов.