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10:15 (мск), источник: Vesti.kz

Боб Арум: Сондерс побьет и Геннадия Головкина, и Сауля Альвареса

Британец Билли Джо Сондерс (28−0, 13 КО) побывал в Нур-Султане на вечере бокса от промоутерской компании MTK Global и заявил о желании провести бой с местной легендой средневесом Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО).

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Сопромоутер Сондерса Боб Арум (Top Rank Promotions) считает британца явным фаворитом в противостоянии с Головкиным.

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По словам ветерана промоутерского цеха, Сондерс был бы фаворитом даже в поединке с лучшим действующим бойцом дивизиона мексиканцем Саулем Альваресом (51−1−2, 35 КО).

«Как по мне, Сондерс — явный фаворит в гипотетическом бою с Головкиным. И незначительный фаворит в бою с Альваресом. Головкин отчаянно ищет оппонента. Если он заинтересован в конкурентном противостоянии, то ему следовало бы обратить свой взор на Сондерса. Именно с этим парнем он должен бы провести следующий бой», — цитирует Арума vRINGe.com.

Добавим, что Билли Джо посетил вечер бокса, который проходил 6 июля в столице Казахстана на «Барыс-Арене». Также он вышел на ринг для интервью, в котором поблагодарил Казахстан за гостеприимство, и предложил Головкину провести поединок в Казахстане.

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