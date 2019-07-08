Боб Арум: Сондерс побьет и Геннадия Головкина, и Сауля Альвареса
Британец Билли Джо Сондерс (28−0, 13 КО) побывал в
Британец Билли Джо Сондерс (28−0, 13 КО) побывал в
Сопромоутер Сондерса Боб Арум (Top Rank Promotions) считает британца явным фаворитом в противостоянии с Головкиным.
По словам ветерана промоутерского цеха, Сондерс был бы фаворитом даже в поединке с лучшим действующим бойцом дивизиона мексиканцем Саулем Альваресом (51−1−2, 35 КО).
«Как по мне, Сондерс — явный фаворит в гипотетическом бою с Головкиным. И незначительный фаворит в бою с Альваресом. Головкин отчаянно ищет оппонента. Если он заинтересован в конкурентном противостоянии, то ему следовало бы обратить свой взор на Сондерса. Именно с этим парнем он должен бы провести следующий бой», — цитирует Арума vRINGe.com.
Добавим, что Билли Джо посетил вечер бокса, который проходил 6 июля в столице Казахстана на «Барыс-Арене». Также он вышел на ринг для интервью, в котором поблагодарил Казахстан за гостеприимство, и предложил Головкину провести поединок в Казахстане.