Боб Арум: Сондерс побьет и Геннадия Головкина, и Сауля Альвареса

«GGG, у тебя прекрасная страна. Я готов драться с тобой в Казахстане». Сондерс снова бросил вызов Головкину

По словам ветерана промоутерского цеха, Сондерс был бы фаворитом даже в поединке с лучшим действующим бойцом дивизиона мексиканцем Саулем Альваресом (51−1−2, 35 КО).

«Как по мне, Сондерс — явный фаворит в гипотетическом бою с Головкиным. И незначительный фаворит в бою с Альваресом. Головкин отчаянно ищет оппонента. Если он заинтересован в конкурентном противостоянии, то ему следовало бы обратить свой взор на Сондерса. Именно с этим парнем он должен бы провести следующий бой», — цитирует Арума vRINGe.com.