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11:40 (мск), источник: Vesti.kz

Деонтей Уайлдер: Если я не сумел кого-то вырубить в первом бою, то сделаю это в реванше

Обладатель титула по версии WBC американец Деонтей Уайлдер (41−0−1, 40 КО) считает примером для подражания британскую легенду, последнего абсолютного чемпиона супертяжелого дивизиона Леннокса Льюиса.

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Уайлдер собирается сделать все точно так же, как делал Льюис — закрыть поражения или спорные победы в реванше. Причем американец нацелен исключительно на досрочные победы.

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«Чуваки, я как сказал, так и сделаю. Я проведу реванши со всеми оппонентами, в боях с которыми были спорные решения. Я проведу с ними реванш и нокаутирую. Каждого из них. Точно так же, как это делал Леннокс. Он закрыл все свои поражения. И я сделаю все точно так же. Если я не сумел кого-то вырубить в первом бою, то сделаю это в реванше. Доказано во втором бою с Бермейном Стиверном», — цитирует Уайлдера vRINGе.com.

Ранее Уайлдер объявил о том, что проведет два кряду реванша: сперва встретится с кубинцем Луисом Ортисом (31−1, 26 КО), затем с британцем Тайсоном Фьюри (28−0−1, 20 КО). В марте 2018 года Уайлдер нокаутировал Ортиса в 10-м раунде, но по ходу боя и сам был близок к досрочному поражению. А в декабре 2018 года бой с Фьюри завершился вничью.

«Фьюри? Я был готов к незамедлительному реваншу. Но он мыслил иначе. Он отказался от второго боя и принялся искать оппонента попроще. Ему нужен был промежуточный бой — убедиться, что с ним все в порядке. Да, он говорит, типа с ним все четко. Но я-то знаю, что это не так».

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