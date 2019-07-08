Соперник Елеусинова и Сапиева по ОИ сенсационно нокаутировал небитого боксера с 20 победами

В рамках вечера бокса в колумбийской Барранкилье соперником Маэстре был местный 23-летний проспект Джеованнис Барраса, который до этого боя одержал 20 побед (14 нокаутом) и не имел поражений. Поединок был рассчитан на 10 раундов, но закончился во втором, когда дебютант профи-ринга дважды отправил соперника в нокдаун.

Эта победа помогла Маэстре завоевать вакантный региональный титул WBA Fedeobol в первом среднем весе, а Барраса потерпел первое поражение в карьере.