Соперник Елеусинова и Сапиева по ОИ сенсационно нокаутировал небитого боксера с 20 победами
32-летний венесуэлец Габриель Маэстре дебютировал на
32-летний венесуэлец Габриель Маэстре дебютировал на
В рамках вечера бокса в колумбийской Барранкилье соперником Маэстре был местный 23-летний проспект Джеованнис Барраса, который до этого боя одержал 20 побед (14 нокаутом) и не имел поражений. Поединок был рассчитан на 10 раундов, но закончился во втором, когда дебютант
Эта победа помогла Маэстре завоевать вакантный региональный титул WBA Fedeobol в первом среднем весе, а Барраса потерпел первое поражение в карьере.
Отметим, что в любительском боксе главным достижением Маэстре стала бронзовая медаль чемпионата мира-2013 в Алматы. Он дважды участвовал на Олимпиаде, но оставался без награды