Текущие события
Футбол. Еврокубки
9.07
Астана
ЧФР
Футбол. Еврокубки
9.07
Арарат-Армения
АИК
Футбол. Первый дивизион
9.07
Армавир
Краснодар-2
Футбол. Еврокубки
9.07
Нымме Калью
Шкендия
Футбол. Еврокубки
9.07
ХИК
ХБ Торсхавн
Футбол. Еврокубки
9.07
Сараево
Селтик
Все события
Фоторепортажи
17Зе Луиш и «Спартак»: первый гол и последний сбор
15Бразильцы обыграли Аргентину в полуфинале Кубка Америки
14:39 (мск), источник: Vesti.kz

Соперник Елеусинова и Сапиева по ОИ сенсационно нокаутировал небитого боксера с 20 победами

32-летний венесуэлец Габриель Маэстре дебютировал на профи-ринге с одного из самых ярких апсетов года, сообщает XSport.ua.

Наверх

В рамках вечера бокса в колумбийской Барранкилье соперником Маэстре был местный 23-летний проспект Джеованнис Барраса, который до этого боя одержал 20 побед (14 нокаутом) и не имел поражений. Поединок был рассчитан на 10 раундов, но закончился во втором, когда дебютант профи-ринга дважды отправил соперника в нокдаун.

Эта победа помогла Маэстре завоевать вакантный региональный титул WBA Fedeobol в первом среднем весе, а Барраса потерпел первое поражение в карьере.

Во время загрузки произошла ошибка.

Отметим, что в любительском боксе главным достижением Маэстре стала бронзовая медаль чемпионата мира-2013 в Алматы. Он дважды участвовал на Олимпиаде, но оставался без награды из-за поражений в ¼ финала от будущих чемпионов из Казахстана в весе до 69 килограммов: на ОИ-2012 поражение Маэстре нанес Серик Сапиев, а на ОИ-2016 — Данияр Елеусинов.

Казахстанский киберспортсмен пробился в финал квалификации на чемпионат мира по Dota 2
«Пари Сен-Жермен»: Неймар не прибыл в расположение клуба
«Зенит» объявил о трансфере игрока под музыку из «Санта-Барбары»
Глава совдира «Локо»: Слова Тарасова останутся на его совести
Берни Экклстоун: Я бы хотел, чтобы Путин правил Европой
Президент UFC Уайт подтвердил стычку Нурмагомедова и Диаса
Стали известны дата и место презентации Кубка Стэнли в России
«Зенит» объявил об уходе футболиста в «Сочи»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь