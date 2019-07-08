Виктор Фархутдинов стал главным тренером мужской сборной России по боксу
ТАСС, 8 июля. Виктор Фархутдинов назначен главным тренером мужской сборной России по боксу. Об этом сообщает
ТАСС, 8 июля. Виктор Фархутдинов назначен главным тренером мужской сборной России по боксу. Об этом сообщает
Предыдущий наставник мужской команды Эдуард Кравцов займет должность генерального менеджера сборных России по тренерской работе.
Чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет с 7 по 21 сентября 2019 года в Екатеринбурге.