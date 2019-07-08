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14:41 (мск), источник: ТАСС

Виктор Фархутдинов стал главным тренером мужской сборной России по боксу

ТАСС, 8 июля. Виктор Фархутдинов назначен главным тренером мужской сборной России по боксу. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

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Предыдущий наставник мужской команды Эдуард Кравцов займет должность генерального менеджера сборных России по тренерской работе.

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Чемпионат мира по боксу среди мужчин пройдет с 7 по 21 сентября 2019 года в Екатеринбурге.

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