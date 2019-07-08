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14:51 (мск), источник: Vesti.kz

Жанкош Тураров взлетел на 137 мест в мировом рейтинге после завоевания титула от WBO

Казахстанец Жанкош Тураров (24−0, 17 КО) совершил взлет на 137 позиций в рейтинге BoxRec после завоевания второстепенного титула WBO Inter-Continental в первом полусреднем весе, передает корреспондент Vesti.kz.

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В главном событии вечера бокса в Нур-Султане Тураров в третьем раунде нокаутировал аргентинца Мауро Годоя (31−5−1, 16 КО).

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После этой победы Тураров поднялся с 204-го на 67-е место в рейтинге BoxRec, а Годой, ранее шедший 107-м, опустился на 132-ю строчку. Всего в списке значится 1690 боксеров.

Рейтинг BoxRec в весе Турарова возглавляет чемпион WBA (Super) американец Реджис Прогрейс (24−0, 20 КО). Следом за ним идут чемпион IBF британец Джош Тейлор (15−0, 17 КО) и обладатель титула WBO американец Морис Хуккер (26−0−3, 17). Четвертую позицию занимает еще один чемпион мира — Хосе Рамирес (24−0, 16 КО) из США, владеющий титулом WBC.

Из семи казахстанцев выше всех в рейтинге BoxRec в первом полусреднем весе расположился Батыр Джукембаев (16−0, 13 КО) — 22-е место. Далее идет Тураров.

Отметим, что Тураров в этом году вернулся на ринг после почти двухлетней паузы. Он подписал контракт с британской менеджерской компанией MTK Global, а под ее эгидой дебютировал 1 июня, победив техническим нокаутом ганца Ричмонда Джанберга (29−4−1, 23 КО) в британском Кардиффе.

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