Жанкош Тураров взлетел на 137 мест в мировом рейтинге после завоевания титула от WBO
Казахстанец Жанкош Тураров (24−0, 17 КО) совершил взлет на 137 позиций в рейтинге BoxRec после завоевания второстепенного титула WBO
Казахстанец Жанкош Тураров (24−0, 17 КО) совершил взлет на 137 позиций в рейтинге BoxRec после завоевания второстепенного титула WBO
В главном событии вечера бокса в
После этой победы Тураров поднялся с 204-го на 67-е место в рейтинге BoxRec, а Годой, ранее шедший 107-м, опустился на 132-ю строчку. Всего в списке значится 1690 боксеров.
Рейтинг BoxRec в весе Турарова возглавляет чемпион WBA (Super) американец Реджис Прогрейс (24−0, 20 КО). Следом за ним идут чемпион IBF британец Джош Тейлор (15−0, 17 КО) и обладатель титула WBO американец Морис Хуккер (26−0−3, 17). Четвертую позицию занимает еще один чемпион мира — Хосе Рамирес (24−0, 16 КО) из США, владеющий титулом WBC.
Из семи казахстанцев выше всех в рейтинге BoxRec в первом полусреднем весе расположился Батыр Джукембаев (16−0, 13 КО) — 22-е место. Далее идет Тураров.
Отметим, что Тураров в этом году вернулся на ринг после почти двухлетней паузы. Он подписал контракт с британской менеджерской компанией MTK Global, а под ее эгидой дебютировал 1 июня, победив техническим нокаутом ганца Ричмонда Джанберга (29−4−1, 23 КО) в британском Кардиффе.