Перемены в тренерском штабе сборной России по боксу не связаны с итогами Европейских игр

«Это не только мое решение, но и тренерского совета, для того чтобы провести тренерскую реформу. Мы ни в коем случае не ущемляем Кравцова, это никак не связано с Европейскими играми, потому что там выступали наши вторые-третьи номера. Эта реформа касается тренерской селекции в регионах, для этого нужна позиция генерального менеджера, чтобы распределить обязанности. Кравцов займется именно этим, он будет работать с тренерским советом, распределять людей для повышения квалификации, также предусмотрена работа с национальными сборными», — заявил Кремлев, добавив, что данное решение федерация хотела принять еще весной.