Победа в бою за титул от WBC помогла казахстанцу взлететь в мировом рейтинге

В рамках вечера бокса в Нур-Султане Коточигов единогласным решением судей победил мексиканца Хаиро Лопеса (24−11, 16 КО). Этот бой стал для казахстанца первым титульным в карьере.

После победы Коточигов, занимавший 130-е место в рейтинге BoxRec, поднялся на 66-е место. В свою очередь Лопес из-за поражения потерял 31 позицию, опустившись с 77-й на 108-ю позицию.

Рейтинг BoxRec в легком весе возглавляет чемпион WBA (Super) и WBO украинец Василий Ломаченко (13−1, 10 КО). Следом за ним идет экс-чемпион мира Майки Гарсия (39−1, 30) из США, а замыкает тройку обладатель титула IBF ганец Ричард Комми (29−2, 26 КО). Всего в рейтинге представлены 1728 боксеров.

Из шести казахстанских легковесов Коточигов идет выше всех, опережая Абылайхана Хусаинова (10−0, 7 КО) и Султана Заурбека (8−0, 5 КО), занимающих 106-е и 276-е места соответственно. На прошлой неделе они также проводили бои, выиграв досрочно.