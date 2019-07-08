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15:46 (мск), источник: Vesti.kz

Победа в бою за титул от WBC помогла казахстанцу взлететь в мировом рейтинге

Казахстанец Виктор Коточигов (10−0, 4 КО) взлетел на 69 мест в рейтинге BoxRec после завоевания второстепенного титула WBC International в легком весе, передает корреспондент Vesti.kz.

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В рамках вечера бокса в Нур-Султане Коточигов единогласным решением судей победил мексиканца Хаиро Лопеса (24−11, 16 КО). Этот бой стал для казахстанца первым титульным в карьере.

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После победы Коточигов, занимавший 130-е место в рейтинге BoxRec, поднялся на 66-е место. В свою очередь Лопес из-за поражения потерял 31 позицию, опустившись с 77-й на 108-ю позицию.

Рейтинг BoxRec в легком весе возглавляет чемпион WBA (Super) и WBO украинец Василий Ломаченко (13−1, 10 КО). Следом за ним идет экс-чемпион мира Майки Гарсия (39−1, 30) из США, а замыкает тройку обладатель титула IBF ганец Ричард Комми (29−2, 26 КО). Всего в рейтинге представлены 1728 боксеров.

Из шести казахстанских легковесов Коточигов идет выше всех, опережая Абылайхана Хусаинова (10−0, 7 КО) и Султана Заурбека (8−0, 5 КО), занимающих 106-е и 276-е места соответственно. На прошлой неделе они также проводили бои, выиграв досрочно.

5 июля Хусаинов в Алматы нокаутировал идущего 914-м в рейтинге армянина Гарика Арутюняна (3−2), а Заурбек 6 июля в Нур-Султане досрочно победил занимающего 333-ю строчку грузина Гиорги Гачечиладзе (11−34−1, 5 КО). Этот результат пока никак не сказался на Хусаинове, а рейтинг Заурбека должен поменяться после внесения данных BoxRec.

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