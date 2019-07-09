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09:23 (мск), источник: Vesti.kz

«Я задолжал ему избиение». Чемпион мира нашел альтернативу Головкину

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе американец Деметриус Андраде (28−0, 17 КО) начал строить резервные планы на случай, если ему не удастся договориться о поединке против лидеров дивизиона — мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО) или казахстанца Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО). Об этом сообщает BoxingScene.com.

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По его словам, другим приоритетным соперником для него является чемпион WBO во второй средней категории британец Билли Джо Сондерс (27−0, 13 КО). Ради этого поединка Андраде готов подняться в весе.

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«Я задолжал Сондерсу избиение. “Канело” и Головкин — чемпион и бывший чемпион. Я хочу драться с этими парнями. Я намерен в конце концов вычеркнуть имена этих парней из своего списка. Если я решу временно подняться в 168-фунтовый дивизион, то подерусь с Билли Джо Сондерсом. Я могу поговорить с Эдди Хирном об этом поединке. Я с радостью приму бой с Сондерсом. Мы оба владеем титулами WBO, я готов подняться во второй средний вес хоть сейчас. Послушайте, но это не значит, что я сменю дивизион и буду биться с другими бойцами. Все СМИ должны на каждом шагу говорить о том, что Деметриус Андраде хочет драться с “Канело”. Деметриус Андраде хочет Головкина. Я не думаю о других поединках», — заявил Андраде.

В конце июня Андраде успешно защитил титул, победив единогласным решением судей поляка Мацея Сулецки. После боя американец бросил вызов Головкину и Альваресу.

Сам GGG рассчитывает в сентябре провести третий бой с «Канело», тогда как у мексиканца другие планы — переход в полутяжелый вес и поединок с местным чемпионом WBO россиянином Сергеем Ковалевым (33−3−1, 28 КО). Также сообщалось, что промоутеры мексиканца провели переговоры с Андраде.

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