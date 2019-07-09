«Я задолжал ему избиение». Чемпион мира нашел альтернативу Головкину

«Я задолжал Сондерсу избиение. “Канело” и Головкин — чемпион и бывший чемпион. Я хочу драться с этими парнями. Я намерен в конце концов вычеркнуть имена этих парней из своего списка. Если я решу временно подняться в 168-фунтовый дивизион, то подерусь с Билли Джо Сондерсом. Я могу поговорить с Эдди Хирном об этом поединке. Я с радостью приму бой с Сондерсом. Мы оба владеем титулами WBO, я готов подняться во второй средний вес хоть сейчас. Послушайте, но это не значит, что я сменю дивизион и буду биться с другими бойцами. Все СМИ должны на каждом шагу говорить о том, что Деметриус Андраде хочет драться с “Канело”. Деметриус Андраде хочет Головкина. Я не думаю о других поединках», — заявил Андраде.