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10:30 (мск), источник: Vesti.kz

«Канело» могут лишить пояса. Головкин получил шанс вернуть отобранный титул

Международная боксерская федерация (IBF) может отобрать титул чемпиона мира в среднем весе у мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО). Об этом сообщает BoxingScene.com.

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Это произойдет в том случае, если «Канело» в своем следующем бою не согласится провести обязательную защиту против украинского претендента Сергея Деревянченко (13−1, 10 KO.

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По информации источника, IBF отправила шесть недель назад представителям «Канело» письмо, в котором поручила им начать переговоры со стороной Деревянченко. Команда Альвареса не ответила на письмо и не запросила об отсрочке защиты. По этой причине IBF может объявить промоутерские торги. Сам «Канело» дал понять, что не намерен в своем следующем бою встречаться с Деревянченко.

Если представители Альварес решат не участвовать в торгах, тогда IBF, согласно своим правилам, лишит его чемпионского титула. В таком случае за вакантный пояс с Деревянченко будет назначено сразиться ближайшему претенденту, коим является казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО).

Альварес завоевал титул IBF 4 мая в Лас-Вегасе (США), победив в объединительном поединке его прежнего обладателя Дэниэла Джейкобса (35−3, 29 КО) из США. В середине мая организация обязала мексиканца провести защиту пояса против Деревянченко, однако позже в IBF признались, что поспешили с решением и назвали его ошибочным.

У Деревянченко уже был шанс завоевать этот пояс в октябре прошлого года в Нью-Йорке, но тогда он уступил Джейкобсу. Ранее этот пояс принадлежал Головкину, но был отобран IBF летом 2018 года за отказ проводить защиту все с тем же Деревянченко.

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