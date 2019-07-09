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10:33 (мск), источник: Vesti.kz

Инсайдер назвал имя следующего соперника Головкина и дату боя

Бывший чемпион мира в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) в своем следующем бою может встретиться с мексиканцем Хайме Мунгией (33−0, 26 КО), владеющим поясом чемпиона мира по версии WBO в первом среднем весе. Об этом сообщает известный американский журналист и инсайдер Майк Коппинджер.

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По его информации, команды боксеров ведут переговоры о поединке на октябрь, предположительно 19-го числа. Ожидается, что бой пройдет в лимите среднего веса.

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Ранее в команде Мунгии заявили о готовности встретиться с Головкиным этой осенью. Причем сторона мексиканца предложила казахстанцу выбрать место проведения поединка. Сам чемпион допускал возможность оставить титул и подняться в средний вес.

Со своей стороны, Головкин не оставляет надежд заполучить на сентябрь третий бой с Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО). Однако мексиканец дал понять, что не хочет встречаться с казахстанцем этой осенью, предпочитая подняться в полутяжелый вес и сразиться с местным чемпионом WBO россиянином Сергеем Ковалевым (33−3−1, 28 КО).

Напомним, Головкин и Альварес дважды встречались в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой завершился спорной ничьей, а годом позже — победой Альвареса решением большинства судей. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.

8 июня в Нью-Йорке (США) Головкин вернулся на ринг, нокаутировав в четвертом раунде канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО). Для казахстанца этот бой стал дебютным по контракту со стриминговым сервисом DAZN, на который подписан и «Канело».

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