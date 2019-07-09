Инсайдер назвал имя следующего соперника Головкина и дату боя

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По его информации, команды боксеров ведут переговоры о поединке на октябрь, предположительно 19-го числа. Ожидается, что бой пройдет в лимите среднего веса.

Ранее в команде Мунгии заявили о готовности встретиться с Головкиным этой осенью. Причем сторона мексиканца предложила казахстанцу выбрать место проведения поединка. Сам чемпион допускал возможность оставить титул и подняться в средний вес.

Со своей стороны, Головкин не оставляет надежд заполучить на сентябрь третий бой с Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО). Однако мексиканец дал понять, что не хочет встречаться с казахстанцем этой осенью, предпочитая подняться в полутяжелый вес и сразиться с местным чемпионом WBO россиянином Сергеем Ковалевым (33−3−1, 28 КО).

Напомним, Головкин и Альварес дважды встречались в Лас-Вегасе: в сентябре 2017 года их первый бой завершился спорной ничьей, а годом позже — победой Альвареса решением большинства судей. Тем самым Головкин потерпел первое поражение в карьере и потерял титулы WBC, WBA (Super) и IBO в среднем весе.