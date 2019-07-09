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10:39 (мск), источник: Vesti.kz

DAZN одобрил двух соперников для «Канело» на сентябрь. Один из них Головкин

Список кандидатов в соперники чемпиона мира в среднем весе мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО) на сентябрьский бой сузился до двух кандидатов.

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По информации американского журналиста Майка Коппинджера, стриминговый сервис DAZN одобрил две кандидатуры — казахстанца Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО) и россиянина Сергея Ковалева (33−3−1, 28 КО), чемпиона WBO в полутяжелом весе.

Со своей стороны, Альварес дал понять, что не хочет в сентябре встречаться с Головкиным. По слухам, дело в личной неприязни — мексиканец не желает давать GGG возможность вновь заработать на нем. Вместо этого он вышел с предложением на Ковалева.

«Источники сообщили, что DAZN одобрила двух соперников для “Канело” на следующий бой — это Головкин и Ковалев. Если DAZN не передумает, то это заблокирует любой план по организации поединков “Канело” — Мунгия 14 сентября, открыв путь для боев “Канело” — Ковалев и GGG — Мунгия (возможно, 19 октября). Конечно, “Канело” все еще может провести третий бой с Головкиным 14 сентября, но мексиканец полон решимости сразиться с кем-то другим. Если Сауль действительно встретится с Ковалевым, тогда Головкин, вероятно, сразится с Мунгией в октябре, в бою, который DAZN одобряет, согласно источникам», — написал Коппинджер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее инсайдер сообщил, что команды Головкина и Мунгии ведут переговоры о поединке на осень. Предполагается, что бой пройдет в лимите среднего веса.

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