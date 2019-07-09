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13:48 (мск), источник: Vesti.kz

Брат «Канело» Альвареса получил титульный бой с его бывшим соперником

Всемирная боксерская ассоциация (WBA) санкционировала очередной бой за звание «временного» чемпиона мира. По данным BoxingTalk, именно таким станет запланированный на 31 августа в Миннеаполисе (штат Миннесота, США) поединок в первом среднем весе между кубинцем Эрисланди Лара (25−3−3, 14 КО) и мексиканцем Рамоном Альваресом (28−7−3, 16 КО).

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В WBA ранее отобрали звание «обычного» чемпиона мира у аргентинца Брайана Кастаньо (15−0−1, 11 КО). 20 июля в Марселе (Франция) за его вакантный титул подерутся местный обязательный претендент Мишель Соро (33−2−1, 22 КО) и россиянин Магомед Курбанов (17−0, 11 КО).

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Источник утверждает, что в планах WBA свести победителей противостояний Лара — Альварес и Соро — Курбанов в очной схватке. Как и полагается, в WBA есть и «суперчемпион» в этом весе — американец Джулиан Уильямс (27−1−1, 16 КО). Он временно недоступен из-за травмы и сперва даст бой-реванш предыдущему чемпиону соотечественнику Джарретту Херду (23−1, 16 КО), которого побил в мае.

Рамон Альварес — старший брат Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО), с которым Лара пересекался в ринге в июле 2014 года, проиграл раздельным решением судей. Кубинец не скрывает, что планирует поколотить Рамона, а затем вызвать «Канело» на реванш.

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