Брат «Канело» Альвареса получил титульный бой с его бывшим соперником

В WBA ранее отобрали звание «обычного» чемпиона мира у аргентинца Брайана Кастаньо (15−0−1, 11 КО). 20 июля в Марселе (Франция) за его вакантный титул подерутся местный обязательный претендент Мишель Соро (33−2−1, 22 КО) и россиянин Магомед Курбанов (17−0, 11 КО).

Читайте также «Канело» сделал улучшенное предложение конкуренту Головкина на бой в сентябре

Источник утверждает, что в планах WBA свести победителей противостояний Лара — Альварес и Соро — Курбанов в очной схватке. Как и полагается, в WBA есть и «суперчемпион» в этом весе — американец Джулиан Уильямс (27−1−1, 16 КО). Он временно недоступен из-за травмы и сперва даст бой-реванш предыдущему чемпиону соотечественнику Джарретту Херду (23−1, 16 КО), которого побил в мае.