«DAZN готов преподать урок». Как «Канело» пытается заморить трилогию с Головкиным

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Движение, которое началось по подбору оппонента для боя на 14 сентября, пришлось не по нраву стриминговому сервису.

Дело в том, что мексиканский чемпион пытается заморозить один из вариантов, наиболее желанных для DAZN, — а именно третий бой с Геннадием Головкиным.

Платформа же, подписавшая с Альваресом рекордный многомиллионный контракт, ограничила его выбор двумя оппонентами — Головкиным и чемпионом мира в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым.

Пока не исключен полностью вариант проведения боя с обладателем титула в среднем весе Деметриусом Андраде, который недавно одержал 12-раундовую победу над Мацеем Сулецки и вписывается в кампанию Альвареса по объединению поясов до конца 2019 года.

Тем не менее, Андраде пока остается для «Канело» отдаленным третьим вариантом — в DAZN не готовы это обсуждать, пока тема с Головкиным или Ковалевым не будет исчерпана.

«Головкин и Ковалев одобрены, — сообщил BoxingScene источник, близкий к переговорам. — Что касается Андраде, мы еще не дошли до этого момента».

При этом исключаются также планы Golden Boy по выбору оппонента для Альвареса среди его земляков, а именно по организации боя с небитым соотечественником Хайме Мунгией, который поднялся бы в дивизионе ради этого поединка.

DAZN открыл свое хранилище, подписав в прошлом году контракт с Альваресом на десять боев на сумму не менее 350 миллионов долларов. 15 миллионов «Канело» получил еще в декабре прошлого года, победив в третьем раунде англичанина Рокки Филдинга и выиграв титул в среднем среднем весе.

Объединительный бой мексиканского средневеса с Дэниэлом Джэйкобсом в мае вызвал всплеск подписок на спортивный стриминговый сервис, который вышел на рынок США в сентябре прошлого года. Но этого недостаточно, чтобы он подбирал себе в соперники кого пожелает. По крайней мере, не за 35 миллионов долларов за один бой.

Альварес назвал Ковалева, Мунгию, Андраде и Каллума Смита среди кандидатов на сентябрьский бой.

Сторона Альвареса общалась с Андраде, но конкретного предложения сделано не было. Команда Смита утверждает, что британец не будет готов к такому бою до декабря, и при этом он не находится в списке пожеланий от DAZN. Мунгия исключен, остается только Ковалев, учитывая, что Альварес стремится вынудить Головкина искать другого оппонента.