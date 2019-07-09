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9 июля, источник: ТАСС

Колобков не сомневается, что ЧМ по боксу пройдут в России на высоком уровне

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Министр спорта РФ Павел Колобков не сомневается в том, что чемпионаты мира по боксу в Екатеринбурге и Улан-Удэ будут проведены на самом высоком уровне. Об этом на совещании межведомственной рабочей группы заявил сам глава ведомства.

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Источник: РИА "Новости"

Совещание прошло 9 июля, помимо Колобкова, в нем приняли приняли участие генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Вячеслав Дамдинцурунов, заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Татьяна Кириенко, руководитель дирекции по организации и подготовке чемпионата мира по боксу среди мужчин Евгений Шурманов.

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Как сообщили ТАСС в Федерации бокса России, в ходе совещания прошло обсуждение основных вопросов по организации соревнований, были обозначены дальнейшие шаги по подготовке мероприятий.

«Подготовка осуществляется в соответствии с планом, — заявил Колобков. — Очень хорошо, что у нас будет представительный чемпионат мира. Количество стран и участников соответствует тем чемпионатам, которые проходили до этого в Германии и других странах. Я думаю, в Екатеринбурге и в Улан-Удэ будет отличный состав и отличные условия».

Чемпионат мира среди мужчин пройдет в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября. Мировое первенство среди женщин пройдет с 3 по 13 октября в Улан-Удэ.

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