Колобков не сомневается, что ЧМ по боксу пройдут в России на высоком уровне

Совещание прошло 9 июля, помимо Колобкова, в нем приняли приняли участие генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев, министр физкультуры и спорта Свердловской области Леонид Рапопорт, министр спорта и молодежной политики Республики Бурятия Вячеслав Дамдинцурунов, заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Татьяна Кириенко, руководитель дирекции по организации и подготовке чемпионата мира по боксу среди мужчин Евгений Шурманов.

«Подготовка осуществляется в соответствии с планом, — заявил Колобков. — Очень хорошо, что у нас будет представительный чемпионат мира. Количество стран и участников соответствует тем чемпионатам, которые проходили до этого в Германии и других странах. Я думаю, в Екатеринбурге и в Улан-Удэ будет отличный состав и отличные условия».