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9 июля, источник: БЕЛТА

Белорусские боксеры завоевали пять наград на международном турнире в Харькове

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские спортсмены завоевали пять медалей на международном турнире по боксу среди молодежи памяти заслуженного тренера Украины Бориса Андреева, который прошел в Харькове, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Белорусской федерации бокса.

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Победителем турнира в весовой категории до 60 кг стал белорус Дмитрий Балков, в финальном поединке он оказался сильнее грузина Шалвы Саджая — 5:0.

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Еще одну награду высшей пробы нашей стране принес Владислав Бродецкий (91 кг), в решающей схватке выигравший у украинца Максима Драча единогласным решением судей (5:0).

В поединке за золото белорус Кирилл Леваньков (49 кг) уступил армянскому боксеру Рудольфу Гарбояну (1:4) и стал серебряным призером. Максим Панков (56 кг) и Артур Щурок (69 кг) принесли в копилку сборной Беларуси бронзовые медали.

За награды состязаний сражались атлеты из Украины, Беларуси, Армении, Грузии, Литвы, Кыргызстана и Молдовы.

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