Альварес готов предложить больше денег за бой с Ковалевым
Команда мексиканского боксера Сауля Альвареса увеличила предложение российскому боксеру Сергею Ковалеву, сообщает Boxingnews24.
Команда мексиканского боксера Сауля Альвареса увеличила предложение российскому боксеру Сергею Ковалеву, сообщает Boxingnews24.
Однако боксер не готов согласиться на бой с мексиканцем, так как хотел бы принять участие сразу в нескольких поединках. Ранее промоутер российского боксера Кэти Дува заявила, что Ковалев проведет бой с Альваресом только в случае получения солидного предложения.
Ближайший бой российского боксера состоится с Энтони Ярдом должен состояться 24 августа. На счету 36-летнего Ковалева 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья. 27-летний Ярд одержал на профессиональном ринге 18 побед (17 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.