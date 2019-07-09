Альварес готов предложить больше денег за бой с Ковалевым

Однако боксер не готов согласиться на бой с мексиканцем, так как хотел бы принять участие сразу в нескольких поединках. Ранее промоутер российского боксера Кэти Дува заявила, что Ковалев проведет бой с Альваресом только в случае получения солидного предложения.