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9 июля, источник: Спорт-Экспресс

Альварес готов предложить больше денег за бой с Ковалевым

Команда мексиканского боксера Сауля Альвареса увеличила предложение российскому боксеру Сергею Ковалеву, сообщает Boxingnews24.

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Источник: AFP 2019

Однако боксер не готов согласиться на бой с мексиканцем, так как хотел бы принять участие сразу в нескольких поединках. Ранее промоутер российского боксера Кэти Дува заявила, что Ковалев проведет бой с Альваресом только в случае получения солидного предложения.

Ближайший бой российского боксера состоится с Энтони Ярдом должен состояться 24 августа. На счету 36-летнего Ковалева 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья. 27-летний Ярд одержал на профессиональном ринге 18 побед (17 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

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