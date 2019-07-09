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9 июля, источник: Vesti.kz

Американский эксперт оценил нокаут от Ислама и захотел увидеть его в бою с чемпионом WBO

Американский журналист Delcotimes.com Джек МакКаферри в беседе с корреспондентом Vesti.kz оценил победу казахстанца Каната Ислама (26−0, 21 КО) над доминиканцем Хулио де Хесусом (28−2, 27 КО) и высказался о его возможном бое с чемпионом WBO американцем Деметриусом Андраде (28−0, 17 КО).

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34-летний Ислам в главном бою вечера бокса в Алматы, прошедшего 5 июля, уже на десятой секунде первого раунда нокаутировал Хесуса и завоевал вакантный пояс WBO International в среднем весе.

Для Ислама этот бой стал дебютным в среднем дивизионе (до этого выступал в первом среднем) и первым с сентября 2017 года.

«Возвращение Ислама получилось фееричным. Он нокаутировал своего соперника в самом начале боя. Это что-то невероятное. Я согласен с тем, что его оппозиция была невысокого уровня, однако нокаут получился зрелищным. Мне сложно судить о его перспективах, но красивое возвращение случилось. Он заставил вспомнить о себе и вполне может стать резервным вариантом для Андраде. Мне было бы интересно взглянуть на такой бой», — отметил МакКаферри.

Отметим, что в июне Андраде защитил свой титул в бою против поляка Мацея Сулецки (28−1, 11 КО), выиграв единогласным решением судей.

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