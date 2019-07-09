Американский эксперт оценил нокаут от Ислама и захотел увидеть его в бою с чемпионом WBO

Для Ислама этот бой стал дебютным в среднем дивизионе (до этого выступал в первом среднем) и первым с сентября 2017 года.

«Возвращение Ислама получилось фееричным. Он нокаутировал своего соперника в самом начале боя. Это что-то невероятное. Я согласен с тем, что его оппозиция была невысокого уровня, однако нокаут получился зрелищным. Мне сложно судить о его перспективах, но красивое возвращение случилось. Он заставил вспомнить о себе и вполне может стать резервным вариантом для Андраде. Мне было бы интересно взглянуть на такой бой», — отметил МакКаферри.