Головкин приблизился к бою за титул чемпиона мира

Такого мнения придерживается ряд американских журналистов, среди которых инсайдер Майк Коппинджер и корреспондент BoxingScene Кит Айдек, а также редактор британского talkSPORT Майкл Бенсон.

«Заказ промоутерских торгов от IBF повышает вероятность того, что мы увидим бой Головкин — Деревянченко за вакантный титул, если предположить, что “Канело” сразится с Сергеем Ковалевым», — пишет Коппинджер.

«Не думаю, что Головкин откажется от шанса вернуть один из титулов среднего веса», — считает Айдек.

«Кажется неизбежным, что чемпион освободит титул, и тогда следующим на очереди будет Деревянченко — Головкин», — пишет Бенсон.

Ранее IBF из-за заявления команды Деревянченко назначила промоутерские торги с представителями Альвареса. Титул IBF мексиканец завоевал 4 мая после победы единогласным решением над американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−3, 29 КО).