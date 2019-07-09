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9 июля, источник: Vesti.kz

Головкин приблизился к бою за титул чемпиона мира

Решение Международной боксерской федерации (IBF) о проумотерских торгах между чемпионом мира в среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−2−1, 35 КО) и обязательным претендентом Сергеем Деревянченко (13−1, 10 KO) из Украины может помочь казахстанцу Геннадию Головкину (39−1−1, 35 КО) снова побороться за титул.

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Такого мнения придерживается ряд американских журналистов, среди которых инсайдер Майк Коппинджер и корреспондент BoxingScene Кит Айдек, а также редактор британского talkSPORT Майкл Бенсон.

«Заказ промоутерских торгов от IBF повышает вероятность того, что мы увидим бой Головкин — Деревянченко за вакантный титул, если предположить, что “Канело” сразится с Сергеем Ковалевым», — пишет Коппинджер.

«Не думаю, что Головкин откажется от шанса вернуть один из титулов среднего веса», — считает Айдек.

«Кажется неизбежным, что чемпион освободит титул, и тогда следующим на очереди будет Деревянченко — Головкин», — пишет Бенсон.

Ранее IBF из-за заявления команды Деревянченко назначила промоутерские торги с представителями Альвареса. Титул IBF мексиканец завоевал 4 мая после победы единогласным решением над американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−3, 29 КО).

Также стало известно, что в случае отказа Альвареса от промоутерских торгов IBF лишит его пояса, а за вакантный титул Деревянченко сразится с ближайшим претендентом, коим является Головкин.

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