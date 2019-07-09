«Здесь совсем другие деньги». Чемпион Казахстана — о переходе в профи, первых победах и гонорарах

Источник: Vesti.kz

Дебютировал в профи Толеш в 2019 году. В апреле он Таиланде уже в первом раунде техническим нокаутом выиграл у другого новичка — Сомчая Сокрая (0−1), а в мае одержал в Индии вторую досрочную победу в бою против местного боксера Харша Пурохита (0−3).

— Это мой третий бой в профессионалах — первые две встречи выиграл. К смене направления в карьере пришел после поражения в чемпионате Казахстана, который был в Актау, — поделился Толеш.

— Нет сожаления о своем решении? Все-таки вы чемпион страны.

— Мне понравился профессиональный бокс. Я верю, что могу достичь больших высот, показывая свое искусство бокса. У меня есть мысли, есть планы. Постараюсь их достичь.

— С финансовой точки зрения переход интереснее сделал карьеру?

— Да, в профессиональном боксе большие суммы. Есть деньги и в любительском боксе, но в профи совсем другие цифры. Так как прописано в твоем договоре.

— А в чем разница между любителями и профи?

— У профессионалов тренировки более объемные и продолжительные. Конечно, есть определенные изменения.

— Первое время, наверное, было сложно?

— Нет, мне не было сложно. Мне понравились нагрузки.

— Что думаете о третьем сопернике?

— Он, как и я, провел два боя и оба выиграл. Крепкий парень.

— Дома выступать сложнее?

— Это большая ответственность. Боксировать перед соотечественниками довольно сложно, но я из этого взял все лучшее и буду с этим настроением дальше выступать.