«Где твои яйца, ты не сможешь бегать вечно». Чемпион мира в весе Головкина затравил «Канело» и бросил ему вызов

Источник: AFP 2019

«Ржунимагу. Они (команда Альвареса) сделают все, чтобы избежать встречи в ринге со мной. Новые пояса, новые платформы, возможно, и новые планеты. Лол. Что еще? Ты не сможешь бегать вечно! Иди сюда! “Канело”, где твои яйца. Давай сделаем это», — написал Андраде в твиттере.

Ранее сообщалось, что промоутер Андраде Эдди Хирн (Matchroom Boxing) провел переговоры со своим коллегой из Golden Boy Promotions Эриком Гомесом, ведущим дела Альвареса. Стороны, якобы, обсудили поединок на 14 сентября.

В то же время команда «Канело» сделала предложение о поединке на сентябрь еще двум боксерам — чемпиону WBO в первом среднем весе мексиканцу Хайме Мунгии (33−0, 26 КО) и обладателю пояса WBO в полутяжелом весе россиянину Сергею Ковалеву (33−3−1, 28 КО).