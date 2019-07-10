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09:47 (мск), источник: Vesti.kz

«Где твои яйца, ты не сможешь бегать вечно». Чемпион мира в весе Головкина затравил «Канело» и бросил ему вызов

Чемпион мира по версии WBO в среднем весе Деметриус Андраде (28−0, 17 КО) в язвительной форме бросил вызов мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (52−1−2, 35 КО), владеющему оставшимися титулами в дивизионе.

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Источник: AFP 2019

«Ржунимагу. Они (команда Альвареса) сделают все, чтобы избежать встречи в ринге со мной. Новые пояса, новые платформы, возможно, и новые планеты. Лол. Что еще? Ты не сможешь бегать вечно! Иди сюда! “Канело”, где твои яйца. Давай сделаем это», — написал Андраде в твиттере.

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Ранее сообщалось, что промоутер Андраде Эдди Хирн (Matchroom Boxing) провел переговоры со своим коллегой из Golden Boy Promotions Эриком Гомесом, ведущим дела Альвареса. Стороны, якобы, обсудили поединок на 14 сентября.

В то же время команда «Канело» сделала предложение о поединке на сентябрь еще двум боксерам — чемпиону WBO в первом среднем весе мексиканцу Хайме Мунгии (33−0, 26 КО) и обладателю пояса WBO в полутяжелом весе россиянину Сергею Ковалеву (33−3−1, 28 КО).

Ожидалось, что в сентябре Альварес проведет третий бой с казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО), но их переговоры зашли в тупик. Мексиканец не желает снова встречаться с ним, поскольку из-за личной неприязни не хочет давать GGG еще один шанс заработать на его имени.

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