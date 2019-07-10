Джейкобс задумался о возвращении в средний вес ради реванша с Головкиным

«Кит Коннолли сказал, что дата возвращения Джейкобса и имя соперника будут объявлены в ближайшие недели. Скорее всего, он поднимется в 168 фунтов. Дэнни будет открыт для возвращения в средний дивизион в 2020 году для больших боев в
Ранее сообщалось, что на ринг Джейкобс планирует вернуться в
Отмечалось, что Джейкобсу было сложно уложиться в лимит среднего веса (160) перед майским поединком с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО). Тот бой американец проиграл решением судей и потерял титул IBF. После этого тренер Джейкобса объявил об уходе своего подопечного из среднего дивизиона.
Что касается казахстанца Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО), то с ним Джейкобс встречался в марте 2017 года в