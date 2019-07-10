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09:53 (мск), источник: Vesti.kz

Джейкобс задумался о возвращении в средний вес ради реванша с Головкиным

Экс-чемпион мира в среднем весе американец Дэниэл Джейкобс (35−3, 29 КО) своей следующий бой проведет в новом весе. Об этом журналисту Майку Коппинджеру сообщил советник боксера Кит Коннолли.

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«Кит Коннолли сказал, что дата возвращения Джейкобса и имя соперника будут объявлены в ближайшие недели. Скорее всего, он поднимется в 168 фунтов. Дэнни будет открыт для возвращения в средний дивизион в 2020 году для больших боев в Нью-Йорке, например, с Джермаллом Чарло или реванша с Головкиным», — написал Коппинджер в твиттере.

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Ранее сообщалось, что на ринг Джейкобс планирует вернуться в октябре-ноябре этого года. Бой, скорее всего, пройдет во втором среднем весе (168 фунтов).

Отмечалось, что Джейкобсу было сложно уложиться в лимит среднего веса (160) перед майским поединком с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО). Тот бой американец проиграл решением судей и потерял титул IBF. После этого тренер Джейкобса объявил об уходе своего подопечного из среднего дивизиона.

Что касается казахстанца Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО), то с ним Джейкобс встречался в марте 2017 года в Нью-Йорке и проиграл по очкам. При этом американец стал первым на тот момент соперником, кто выстоял все 12 раундов против GGG.

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