За старое или как Головкин? Названы два сценария разрешения ситуации между «Канело» и IBF

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Аукцион состоится 23 июля в штаб-квартире организации в Cпрингфилде (штат Нью-Джерси, США). При этом IBF еще шесть недель назад отправила Альваресу письмо с требованием о проведении обязательной защиты против Деревянченко, на которое мексиканец официально не ответил, но дал понять, что этот бой его не интересует. По этой причине IBF инициировала промоутерские торги.

Если сторона Альвареса не примет в них участия, пояс IBF в среднем весе будет объявлен вакантным. В этом случае он будет разыгран между двумя первыми номерами рейтинга IBF, которыми являются Деревянченко и казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО).

Известный американский обозреватель бокса Дэн Рафаэль из ESPN поделился своим видением разрешения данной ситуации.

«IBF вынесла решение после получения уведомления от команды Деревянченко о том, что они больше не хотят участвовать в переговорах — которые никогда и не начинались, хотя должны были стартовать 15 мая и завершиться 15 июня. Golden Boy, промоутеры Альвареса, не проявили интереса к бою, что, скорее всего, приведет к тому, что “Канело” либо откажется от пояса, либо будет лишен его. Альварес планирует драться 14 сентября и может либо защитить свой второй титул, либо перейти в полутяжелый вес, чтобы бросить вызов Сергею Ковалеву, поединок с которым находится на стадии обсуждения», — написал Рафаэль.

Напомним, летом 2018 года Головкин лишился титула IBF в похожей ситуации — отказался от боя с Деревянченко. В итоге вакантный пояс в октябре разыграли украинец и американец Дэниел Джейкобс (35−3, 29 КО). Тот бой выиграл Джейкобс, но в мае потерял его, уступив в объединительном бою Альваресу. Деревянченко тем временем выиграл отборочный поединок у Джека Кулькая и снова стал обязательным претендентом.