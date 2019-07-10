Текущие события
Футбол. Еврокубки
18:30
Партизани
Карабах
Футбол. Еврокубки
18:55
Женесс Эш
Тобол Кс
Футбол. Еврокубки
20:00
Шериф
Сабуртало
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
Пяст
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
21:15
Слован Бр
Сутьеска
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
Русенборг
Футбол. Еврокубки
21:45
Дандолк
Рига
Футбол. Еврокубки
23:00
Валюр
Марибор
Все события
Фоторепортажи
11Лучшие капитаны «Спартака». Кто они?
29«Локомотив» вырвал Суперкубок у «Зенита»
11:10 (мск), источник: Vesti.kz

DAZN предложил кард мечты без Головкина на сентябрьский бой «Канело» за «абсолюта»

Стриминговый сервис DAZN опубликовал идеальный андеркард для сентябрьского боя мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО), в котором бы столкнулись две промоутерские компании — Golden Boy Promotions и Matchroom Boxing.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Главным событием вечера бокса платформа предлагает поединок за звание абсолютного чемпиона в среднем весе между Альваресом, владеющим титулами WBC (Franchise), WBA (Super) и IBF, и чемпионом WBO американцем Деметриусом Андраде (28−0−0, 17 KO).

В самом андеркарте предлагаются следующие бои:

— во втором легчайшем весе за титулы IBF, WBA, WBC между американцем Даниелом Романом (27−2−1, 10 KO) и мексиканцем Рэйем Варгасом (33−0−0, 22 KO);.

— во втором полулегком весе за пояс IBF между американцами Тевином Фармером (29−4−1, 6 KO) и Джозефом Диасом (29−1−0, 15 KO);.

— в первом среднем весе Хайме Мунгия (33−0−0, 26 KO), Мексика — Джесси Варгас (29−2−2), CША;.

— в легком вес Дэвин Хэйни (22−0−0, 14 KO), CША — Райан Гарсия (18−0−0, 15 KO), CША.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее промоутер Андраде Эдди Хирн (Matchroom Boxing) провел переговоры со своим коллегой из Эриком Гомесом из Golden Boy Promotions, ведущим дела Альвареса. Стороны якобы обсудили поединок на 14 сентября.

В то же время команда «Канело» сделала предложения еще двум боксерам — чемпиону WBO в первом среднем весе мексиканцу Хайме Мунгии (33−0, 26 КО) и обладателю пояса WBO в полутяжелом весе россиянину Сергею Ковалеву (33−3−1, 28 КО).

Со своей стороны, DAZN одобрил для «Канело» на сентябрь лишь двух кандидатов в соперники — Ковалева и казахстанского экс-чемпиона Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО). Однако мексиканец не хочет драться со своим антагонистом в третий раз — в 2017 году бойцы свели поединок вничью, годом позже победил мексиканец. По слухам, все дело в личной неприязни — «Канело» не хочет давать GGG возможность хорошо на нем заработать.

Казахстанский киберспортсмен пробился в финал квалификации на чемпионат мира по Dota 2
Новый изгой: зачем лидер «Локо» убегает в «Спартак»
Авериным пора уходить? Винер нашла гениальную гимнастку
Сотрудникам «Барселоны» задержали зарплату из-за Гризманна
СМИ: Игрока «Барселоны» обязали выплатить €2 млн задолженности
Забастовка и санкции: как Неймар бежит из ПСЖ
В США обсуждают отказ от финансирования ЧМ-2026 по футболу
Россиянин из НХЛ рассказал о жизни в американской семье
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь