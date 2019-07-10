DAZN предложил кард мечты без Головкина на сентябрьский бой «Канело» за «абсолюта»

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Главным событием вечера бокса платформа предлагает поединок за звание абсолютного чемпиона в среднем весе между Альваресом, владеющим титулами WBC (Franchise), WBA (Super) и IBF, и чемпионом WBO американцем Деметриусом Андраде (28−0−0, 17 KO).

В самом андеркарте предлагаются следующие бои:

— во втором легчайшем весе за титулы IBF, WBA, WBC между американцем Даниелом Романом (27−2−1, 10 KO) и мексиканцем Рэйем Варгасом (33−0−0, 22 KO);.

— во втором полулегком весе за пояс IBF между американцами Тевином Фармером (29−4−1, 6 KO) и Джозефом Диасом (29−1−0, 15 KO);.

— в первом среднем весе Хайме Мунгия (33−0−0, 26 KO), Мексика — Джесси Варгас (29−2−2), CША;.

— в легком вес Дэвин Хэйни (22−0−0, 14 KO), CША — Райан Гарсия (18−0−0, 15 KO), CША.

Ранее промоутер Андраде Эдди Хирн (Matchroom Boxing) провел переговоры со своим коллегой из Эриком Гомесом из Golden Boy Promotions, ведущим дела Альвареса. Стороны якобы обсудили поединок на 14 сентября.

В то же время команда «Канело» сделала предложения еще двум боксерам — чемпиону WBO в первом среднем весе мексиканцу Хайме Мунгии (33−0, 26 КО) и обладателю пояса WBO в полутяжелом весе россиянину Сергею Ковалеву (33−3−1, 28 КО).