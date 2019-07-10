«Смертельно против GGG». Вызвавшемуся на бой с Головкиным чемпиону миру вынесли неутешительный вердикт

«Слышал, что Мунгия поднимется в весе, чтобы встретиться с Головкиным, но он (Хайме) будет вдребезги разбит, поскольку его челюсть хуже, чем он думает. Он принимает слишком много ударов, что смертельно против GGG», — сказал Уилльямс в беседе Boxing News.

Читайте также Головкин приблизился к бою за титул чемпиона мира

Ранее стало известно, что команды Головкин и Мунгии ведут переговоры о поединке на октябрь, предположительно 19-го числа. Причем сторона мексиканца предложила казахстанцу выбрать место проведения поединка. Сам Мунгия допускал вероятность того, что может оставить титул и подняться в средний вес.

При этом 22-летний Мунгия еще в мае 2018 года мог стать соперником Головкина, владевшего на тот момент титулами WBC, WBA (Super), IBF и IBO в среднем весе. Однако поединку не дала состояться Атлетическая комиссия штата Невада (NSAC), которая посчитала мексиканца недостаточно опытным и запретила ему драться с GGG.

В то же время Головкин рассчитывает провести в сентябре третий бой с Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО). Однако мексиканец не желает драться со своим антагонистом. По слухам, все дело в личной неприязни — «Канело» не хочет давать GGG возможность вновь хорошо на нем заработать.