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13:12 (мск), источник: Чемпионат.com

Турман — о бое с Пакьяо: Выходя на ринг, помните, что Турман — плохой парень

Чемпион мира по версии WBA Super Кит Турман во время очередной пресс-конференции рассказал о настрое на бой с чемпионом мира по версии WBA Regular Мэнни Пакьяо.

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Источник: AP 2019

Соперники встретятся на ринге 20 июля в Лас-Вегасе (США).

«Мне предоставилась уникальная возможность сокрушить легендарного бойца и создать своё собственное наследие. Конечно, я не могу упустить эту возможность. Если Мэнни Пакьяо победит меня, это будет его победа. Я пожму ему руку и поздравлю его с этой победой. Но нужно помнить, что когда Кит Турман выходит на ринг, вам предстоит драться с Китом Турманом. А он — плохой парень. Мне предстоит драться с Пакьяо — великолепным бойцом. Уверен, что мои эмоции будут ещё более сильными, когда мою руку поднимут вверх после окончания боя. Мэнни хочет доказать своё величие, он всё ещё идёт вперёд в 40 лет. И это заслуживает уважения», — цитирует Турмана AFP.

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