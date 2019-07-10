Турман — о бое с Пакьяо: Выходя на ринг, помните, что Турман — плохой парень

«Мне предоставилась уникальная возможность сокрушить легендарного бойца и создать своё собственное наследие. Конечно, я не могу упустить эту возможность. Если Мэнни Пакьяо победит меня, это будет его победа. Я пожму ему руку и поздравлю его с этой победой. Но нужно помнить, что когда Кит Турман выходит на ринг, вам предстоит драться с Китом Турманом. А он — плохой парень. Мне предстоит драться с Пакьяо — великолепным бойцом. Уверен, что мои эмоции будут ещё более сильными, когда мою руку поднимут вверх после окончания боя. Мэнни хочет доказать своё величие, он всё ещё идёт вперёд в 40 лет. И это заслуживает уважения», — цитирует Турмана AFP.