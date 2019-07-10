Канату Исламу подсказали путь к бою с чемпионом мира в весе Головкина

«Многие позабыли о Канате Исламе, но он вернулся в большой бокс и сразу же завоевал пояс. Если говорить о нокауте, то он был невероятным. Пожалуй, лучшего возвращения и не придумаешь. Может ли он подраться с Деметриусом Андраде? В случае, если у Андраде не получится встретиться с Головкиным или “Канело”, у Ислама есть шанс стать его соперником. Другое дело в том, что Исламу недостаточно ярко вернуться. Ему необходимо провести еще один конкурентный поединок с серьезным соперником. В данный момент он не представляет никакого интереса для Андраде. Они оба выступали в первом среднем весе, но сейчас определенно фаворитом будет Андраде. Он выше и крупнее, что делает его более серьезным бойцом. Сложно говорить о кондициях Ислама, но ближайшие бои все расставят по своим местам. Я думаю, что на чемпионский бой Ислам сможет выйти не раньше следующего года», — отметил Смит.