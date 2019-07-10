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15:33 (мск), источник: Vesti.kz

Канату Исламу подсказали путь к бою с чемпионом мира в весе Головкина

Британский журналист спортивного сайта MMA Plus Бен Смит в беседе с корреспондентом Vesti.kz высказался о перспективах казахстанца Каната Ислама (26−0, 21 КО) после победы над доминиканцем Хулио де Хесусом (28−2, 27 КО) и о его возможном бое с чемпионом WBO американцем Деметриусом Андраде (28−0, 17 КО).

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34-летний Ислам в главном бою вечера бокса в Алматы, прошедшего 5 июля, уже на десятой секунде первого раунда нокаутировал Хесуса и завоевал вакантный пояс WBO International в среднем весе.

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«Многие позабыли о Канате Исламе, но он вернулся в большой бокс и сразу же завоевал пояс. Если говорить о нокауте, то он был невероятным. Пожалуй, лучшего возвращения и не придумаешь. Может ли он подраться с Деметриусом Андраде? В случае, если у Андраде не получится встретиться с Головкиным или “Канело”, у Ислама есть шанс стать его соперником. Другое дело в том, что Исламу недостаточно ярко вернуться. Ему необходимо провести еще один конкурентный поединок с серьезным соперником. В данный момент он не представляет никакого интереса для Андраде. Они оба выступали в первом среднем весе, но сейчас определенно фаворитом будет Андраде. Он выше и крупнее, что делает его более серьезным бойцом. Сложно говорить о кондициях Ислама, но ближайшие бои все расставят по своим местам. Я думаю, что на чемпионский бой Ислам сможет выйти не раньше следующего года», — отметил Смит.

Отметим, что в июне Андраде защитил свой титул в бою против поляка Мацея Сулецки (28−1, 11 КО), выиграв единогласным решением судей.

Бакытжан Нурпеисов

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