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14:45 (мск), источник: Lenta.Ru

Боксер Денис Лебедев ушел из спорта

Российский боксер Денис Лебедев в Instagram объявил об уходе из спорта. Он был чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весовой категории до 90,71 килограмма.

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Источник: РИА "Новости"

Лебедев объяснил, что намерен сконцентрироваться на семье и уделить как можно больше внимания родным. «Жизнь не стоит на месте, и вместе с вами мы будем делать большие и малые добрые дела для своей страны, для нашей молодежи. Ведь это тоже моя семья», — написал спортсмен.

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Последний раз он выходил на ринг в ноябре 2018 года, одержав победу над американцем Майком Уилсоном. Всего на счету российского боксера 32 победы в 35 поединках, 23 из них нокаутом.

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Лебедев защитил титул чемпиона мира по версии WBC в 2014 году

По ходу карьеру Лебедев неоднократно высказывался о том, чем планирует заняться по окончании карьеры. В частности, он говорил о желании стать депутатом или «мэром какого-нибудь города».

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