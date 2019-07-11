Чемпион мира в весе Головкина и его соперник прошли взвешивание перед реваншем
«Обычный» чемпион WBA в среднем весе американец Роб Брант (25−1, 17 КО) и японец Риота Мурата (14−2, 11 КО) прошли взвешивание перед
«Обычный» чемпион WBA в среднем весе американец Роб Брант (25−1, 17 КО) и японец Риота Мурата (14−2, 11 КО) прошли взвешивание перед
Оба боксера показали одинаковый вес — 159,25 фунта (72,234 килограмма). Лимит среднего веса составляет 160 фунтов (72,574 килограмма).
Реванш Брант — Мурата станет главным событием вечера бокса, который пройдет завтра, 12 июля, в японской Осаке.
В первом бою в октябре 2018 года в
В феврале 2019 года Брант провел дебютную защиту, нокаутировав россиянина Хасана Байсангурова (17−1, 7 КО). После завоевания титула американец назывался одним из возможных соперников для