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11 июля, источник: Vesti.kz

Чемпион мира в весе Головкина и его соперник прошли взвешивание перед реваншем

«Обычный» чемпион WBA в среднем весе американец Роб Брант (25−1, 17 КО) и японец Риота Мурата (14−2, 11 КО) прошли взвешивание перед боем-реваншем, передает корреспондент Vesti.kz.

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Оба боксера показали одинаковый вес — 159,25 фунта (72,234 килограмма). Лимит среднего веса составляет 160 фунтов (72,574 килограмма).

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Реванш Брант — Мурата станет главным событием вечера бокса, который пройдет завтра, 12 июля, в японской Осаке.

В первом бою в октябре 2018 года в Лас-Вегасе американец выиграл единогласным решением и отобрал титул WBA у соперника.

В феврале 2019 года Брант провел дебютную защиту, нокаутировав россиянина Хасана Байсангурова (17−1, 7 КО). После завоевания титула американец назывался одним из возможных соперников для экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО). В итоге Брант выбрал защиту против Байсангурова и реванш с Муратой.

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