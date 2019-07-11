Чемпион мира в весе Головкина и его соперник прошли взвешивание перед реваншем

В первом бою в октябре 2018 года в Лас-Вегасе американец выиграл единогласным решением и отобрал титул WBA у соперника.

В феврале 2019 года Брант провел дебютную защиту, нокаутировав россиянина Хасана Байсангурова (17−1, 7 КО). После завоевания титула американец назывался одним из возможных соперников для экс-чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО). В итоге Брант выбрал защиту против Байсангурова и реванш с Муратой.