«Бой будет в США?» Казахстанский боксер с пятью нокаутами рассказал о сроках следующего поединка

22-летний казахстанец выступает во втором легчайшем весе начал профессиональную карьеру в июле 2017 года: пять боев он провел в США, а один — в Алматы.

— Бой намечаем на сентябрь. После боя в марте был перерыв — Ораза. А сейчас готовимся, чтобы вернуться на ринг в сентябре, — поделился Харсан.

Читайте также Небитый казахстанец с пятью боями в США провел спарринг с чемпионом мира по версии WBC

— Бой будет в США?

— Точно неизвестно. Сейчас это решается.

— Ваш личный тренер Сагатбек Мусаханов выделял вас и просил обратить внимание на «этого молодого парня». Какие ощущения от профессиональной карьеры?

— У меня все идет постепенно, по полочкам. Будем и дальше упорно работать, чтобы стать чемпионом мира. Сагатбек-ага давно в этом виде спорта. Он большой специалист. Если видит во мне потенциал — у него большой опыт.

— Осталось это оправдать.

— Конечно.

— Начали карьеру в США. Расскажите об этом. За два года провели шесть победных боев.

— Все прошло нормально. Между боями было по два-три месяца. Это нормальные промежутки для начальной стадии. Дальше уже посмотрим, как все сложится.

— Вы сказали о звании чемпиона мира — план или задача?

— Это цель. Я хочу стать чемпионом мира, а потом объединить пояса и стать абсолютным чемпионом.