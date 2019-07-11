«Бой будет в США?» Казахстанский боксер с пятью нокаутами рассказал о сроках следующего поединка

Текущие события
Футбол. Еврокубки
11.07
Брейдаблик
Вадуц
00
Футбол. Еврокубки
11.07
Стьярнан
Левадия
21
Футбол. Еврокубки
11.07
Гонвед
Жальгирис В
31
Футбол. Еврокубки
11.07
Широки Бриег
Кайрат
12
Футбол. Еврокубки
11.07
Корк Сити
Прогрес
02
Футбол. Еврокубки
11.07
Клифтонвилл
Хеугесунн
01
Футбол. Еврокубки
11.07
Сент-Патрик'с Атлетик
Норчепинг
02
Футбол. Еврокубки
11.07
Абердин
РоПС
21
Футбол. Еврокубки
11.07
Европа
Легия
00
Футбол. Еврокубки
11.07
Стяуа
Милсами
20
Футбол. Еврокубки
11.07
Чукарички
Бананц
30
Футбол. Еврокубки
11.07
Зета
Види
15
Футбол. Еврокубки
11.07
ДАК
Краковия
11
Футбол. Еврокубки
11.07
Конна'с Куэй
ФК Килмарнок
12
Футбол. Еврокубки
11.07
Олимпия Л
РФШ
23
Футбол. Еврокубки
11.07
Фола
Чихура
12
Футбол. Еврокубки
11.07
Мальме
Баллимена Юнайтед
70
Футбол. Еврокубки
11.07
Бранн
Шэмрок Роверс
22
Футбол. Еврокубки
11.07
Маккаби Хайфа
Мура
20
Футбол. Еврокубки
11.07
Дебрецен
Кукеши
30
Футбол. Еврокубки
11.07
Крусейдерс
Б-36
20
Футбол. Еврокубки
11.07
Бреннбю
Интер Т
41
Футбол. Еврокубки
11.07
Мольде
КР Рейкьявик
71
Футбол. Еврокубки
11.07
Академия Пандев
Зриньски
03
Футбол. Еврокубки
11.07
Шахтер С
Хибернианс
10
Футбол. Еврокубки
11.07
Сперанца Н
Нефтчи
03
Футбол. Еврокубки
11.07
Радник Б
Спартак Тр
20
Футбол. Еврокубки
11.07
Динамо Тб
Энгордани
60
Футбол. Еврокубки
11.07
Жальгирис К
Аполлон
02
Футбол. Еврокубки
11.07
Лиепая
Динамо Мн
11
Футбол. Еврокубки
11.07
Ружомберок
Левски
02
Футбол. Еврокубки
11.07
Ритеряй
Клаксвик
11
Футбол. Еврокубки
11.07
Бальцан
Домжале
34
Футбол. Еврокубки
11.07
КуПС
Витебск
20
Футбол. Еврокубки
11.07
Флора
Раднички Н
20
Футбол. Еврокубки
11.07
Сабаил
Университатя Кр
23
Футбол. Еврокубки
11.07
Лачи
Хапоэль Беэр-Шева
11
Футбол. Еврокубки
11.07
Транс
Будучност
02
Футбол. Еврокубки
11.07
АЕК Л
Петрокуб
10
Футбол. Еврокубки
11.07
Алашкерт
ФК Македония
31
Футбол. Еврокубки
11.07
Вентспилс
Теута
30
Футбол. Еврокубки
11.07
Ордабасы
Торпедо Кт
10
Футбол. Еврокубки
11.07
Пюник
Шкупи
33
Все события
Фоторепортажи
20Обворожительная и любознательная: Алина Загитова за пределами льда
29«Локомотив» вырвал Суперкубок у «Зенита»
11 июля, источник: Vesti.kz

«Бой будет в США?» Казахстанский боксер с пятью нокаутами рассказал о сроках следующего поединка

Казахстанский боксер-профессионал Искандер Харсан (6−0, 5 КО) в интервью корреспонденту Vesti.kz рассказал о своем следующем поединке, поделившись также своими мотивами.

Наверх

22-летний казахстанец выступает во втором легчайшем весе начал профессиональную карьеру в июле 2017 года: пять боев он провел в США, а один — в Алматы.

— Бой намечаем на сентябрь. После боя в марте был перерыв — Ораза. А сейчас готовимся, чтобы вернуться на ринг в сентябре, — поделился Харсан.

Читайте также
Небитый казахстанец с пятью боями в США провел спарринг с чемпионом мира по версии WBC

— Бой будет в США?
— Точно неизвестно. Сейчас это решается.

— Ваш личный тренер Сагатбек Мусаханов выделял вас и просил обратить внимание на «этого молодого парня». Какие ощущения от профессиональной карьеры?
— У меня все идет постепенно, по полочкам. Будем и дальше упорно работать, чтобы стать чемпионом мира. Сагатбек-ага давно в этом виде спорта. Он большой специалист. Если видит во мне потенциал — у него большой опыт.

— Осталось это оправдать.
— Конечно.

— Начали карьеру в США. Расскажите об этом. За два года провели шесть победных боев.
— Все прошло нормально. Между боями было по два-три месяца. Это нормальные промежутки для начальной стадии. Дальше уже посмотрим, как все сложится.

— Вы сказали о звании чемпиона мира — план или задача?
— Это цель. Я хочу стать чемпионом мира, а потом объединить пояса и стать абсолютным чемпионом.

Напомним, 22-летний Харсан владеет «молодежным» поясом WBC Inter-Continental, который завоевал в поединке с американцем Хорхе Рамосом (7−1−1, 4 КО). Личный тренер казахстанца Сагатбек Мусаханов ожидает, что в конце 2019 года боксер встретится с соперником из ТОП-10 дивизиона.

Головкин приблизился к третьему бою с "Канело" в сентябре
Упор на технологии: в пятницу стартует чемпионат России
«Зенит» вдохновился морем. В чем клубы РПЛ будут играть
Защитник сборной России перешел в «Сочи»
«Краснодар» расторг контракт с экс-игроком «Спартака»
Тест: За кого вам болеть в РПЛ?
Определились полуфинальные пары Кубка африканских наций
«Краснодар» близок к подписанию шведского форварда
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь