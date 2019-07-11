«Бой будет в США?» Казахстанский боксер с пятью нокаутами рассказал о сроках следующего поединка
Казахстанский
Казахстанский
22-летний казахстанец выступает во втором легчайшем весе начал профессиональную карьеру в июле 2017 года: пять боев он провел в США, а один — в Алматы.
— Бой намечаем на сентябрь. После боя в марте был перерыв — Ораза. А сейчас готовимся, чтобы вернуться на ринг в сентябре, — поделился Харсан.
— Бой будет в США?
— Точно неизвестно. Сейчас это решается.
— Ваш личный тренер Сагатбек Мусаханов выделял вас и просил обратить внимание на «этого молодого парня». Какие ощущения от профессиональной карьеры?
— У меня все идет постепенно, по полочкам. Будем и дальше упорно работать, чтобы стать чемпионом мира.
— Осталось это оправдать.
— Конечно.
— Начали карьеру в США. Расскажите об этом. За два года провели шесть победных боев.
— Все прошло нормально. Между боями было по
— Вы сказали о звании чемпиона мира — план или задача?
— Это цель. Я хочу стать чемпионом мира, а потом объединить пояса и стать абсолютным чемпионом.
Напомним, 22-летний Харсан владеет «молодежным» поясом WBC