Спорт не бросит. Чемпион мира по боксу Лебедев завершил карьеру и ушел в политику

22 фотографии 22 фотографии 22 фотографии

«Пришло время расставаться с большим спортом, — написал боксер в своем аккаунте в Instagram. — Как настоящий мужчина, муж и отец, я обязан сконцентрироваться на своей большой семье и постараться как можно больше внимания уделить своим самым родным людям. Но жизнь не стоит на месте, и вместе с вами мы будем делать большие и малые добрые дела для своей страны, для нашей молодежи».

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BzxiF9oFuQJ/" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BzxiF9oFuQJ/" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg)"></div></div><div style="margin-left: auto;"> <div style=" width: 0px; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; flex-grow: 0; height: 12px; width: 16px; transform: translateY(-4px);"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 8px solid #F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"></div></div></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center; margin-bottom: 24px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 224px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 144px;"></div></div></a><p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BzxiF9oFuQJ/" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Денис Лебедев (@denislebedev_official)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-07-11T10:59:20+00:00">11 Июл 2019 в 3:59 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

У Лебедева была достаточно успешная любительская карьера. В 1997 году он завоевал золото на первенстве Европы среди юниоров, а в 1998 году стал бронзовым призером Игр доброй воли. В 2001 году россиянин принял решение перейти в профессионалы.

Изначально Лебедев выступал в полутяжелом весе, где завоевал титул чемпиона России, а в 2008 году перешел в первый тяжелый вес. Уже в 2010 году в Германии россиянин вышел на бой за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) против немца Марко Хука. Бой прошел все 12 раундов и завершился неоднозначным решением судей в пользу Хука. Эксперты и команда Лебедева были не согласны с решением судей.

Читайте также Рой Джонс включил Головкина в число любимых боксеров

Рой Джонс и Гильермо Джонс

2011 год стал для Лебедева временем больших побед. Сначала россиянин встретился с одним из лучших боксеров всех времен вне зависимости от весовых категорий — американцем Роем Джонсом — младшим. Бой был достаточно напряженным, Лебедев несколько раз пропускал опасные атаки оппонента. Но в десятом раунде россиянин потряс Джонса, оказавшегося в стоячем нокауте, рефери не давал сигнал о досрочном завершении поединка, и Лебедев добил еле стоявшего на ногах соперника, вызвав неоднозначную реакцию любителей бокса. Однако после боя Джонс заявил, что не держит зла на соперника.

Уже через полгода Лебедев вышел на бой против бывшего чемпиона мира, американца Джеймса Тони. Тони, который вел себя вызывающе, не сумел оказать россиянину никакого сопротивления и проиграл решением судей. Благодаря победе Лебедев стал временным чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

Поворотным в жизни и карьере Лебедева стал бой против панамца Гильермо Джонса в 2013 году. Поединок за полноценный титул чемпиона мира WBA проходил в Москве. Лебедев пропустил большое количество ударов, после чего на его лице образовалась гигантская опухоль, рефери долгое время не останавливал поединок, несмотря на опасность повреждения, но в 11-м раунде наконец принял решение остановить бой.

Уже после поединка Лебедев принял решение о переходе в компанию «Мир бокса» от промоутера Владимира Хрюнова. Позднее у Джонса был обнаружен допинг, а бой был признан несостоявшимся.

Читайте также Усик стал официальным претендентом на бой с победителем реванша Джошуа — Руис

Новая жизнь и бой с Усиком

После первого боя с панамцем россиянин стал тренироваться в Лос-Анджелесе под руководством американского тренера Фредди Роуча. Лебедев и Джонс должны были провести реванш 25 апреля 2014 года. Во время вечера бокса было объявлено о том, что панамский боксер повторно провалил допинг-тест, промоутер Андрей Рябинский вместе с Лебедевым вышли на ринг и объявили в прямом эфире, что бой не состоится. Позднее Рябинский в суде выиграл дело у промоутера Дона Кинга и получил более $1 млн долларов.

В 2016 году Лебедев был признан суперчемпионом мира по версии WBA и вышел на объединительный бой с чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) аргентинцем Виктором Рамиресом. Бой завершился во втором раунде техническим нокаутом, а Лебедев объединил титулы WBA и IBF.

В том же году россиянин встретился на ринге с соотечественником Муратом Гассиевым. Гассиев отправил Лебедева в нокдаун в пятом раунде и стал победителем боя по итогам 12 раундов.

Несмотря на то, что Лебедев владел двумя титулами, победитель получил лишь пояс IBF, поскольку титул WBA не стоял на кону. Боксеры могли провести реванш друг с другом, однако он не состоялся.

Лебедев также должен был выступить в первом сезоне Всемирной боксерской суперсерии (WBSS), но был вынужден пропустить его по семейным обстоятельствам. Позднее WBA санкционировала бой россиянина с будущим победителем турнира, которым стал украинец Александр Усик. Однако Усик принял решение о переходе в супертяжелый вес, и бой не состоялся.

Читайте также Бой между российским боксером Лебедевым и французом Гуламиряном не состоится

Успешная карьера и политика

Лебедев был чемпионом мира по нескольким версиям и провел успешную карьеру, заявил ТАСС бывший тренер спортсмена Александр Зимин.

«Денис реализовал весь свой потенциал, — сказал Зимин. — У него были весомые и тяжелые бои, были большие победы, он владел чемпионскими поясами. Сейчас появилось много тяжеловесов, интересных и разнообразных. Он принял правильное решение завершить карьеру».

Менеджер Лебедева Вадим Корнилов в разговоре с ТАСС отметил, что боксер давно планировал завершить карьеру и займется политической карьерой.

«Долго к этому шло, и давно обсуждалось завершение карьеры, — сказал Корнилов. — Последний бой, который был значимым для Дениса, с Александром Усиком. Так как он не состоялся, то судьба сложилась так, что пришло время завершить карьеру. Рассматривали возможности провести последний бой, но у Дениса накопилось много обязательств, в том числе семейных».

«Он будет развиваться в политической карьере. Но также Денис остается частью нашей команды, он будет поддерживать бокс и вообще спорт», — добавил собеседник агентства.