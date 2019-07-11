Данияр Елеусинов начал тренироваться со сборной Казахстана по боксу
Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов тренируется со сборной Казахстана по боксу, которая готовится к домашнему Кубку Президента РК, передает корреспондент Vesti.kz.
Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов тренируется со сборной Казахстана по боксу, которая готовится к домашнему Кубку Президента РК, передает корреспондент Vesti.kz.
Сам же Кубок Президента РК стартует 16 июля в столице.
Отметим, что Елеусинов с марта 2018 года выступает в профи. На данный момент 28-летний казахстанец имеет в своем активе семь побед (три нокаутом) в семи боях: четырежды он выступал в США, дважды — в Великобритании, а еще один раз — в Монако.
Следующий бой Елеусинова запланирован на 27 июля. Его интересы представляет британская промоутерская компания Matchroom.