Данияр Елеусинов начал тренироваться со сборной Казахстана по боксу

Отметим, что Елеусинов с марта 2018 года выступает в профи. На данный момент 28-летний казахстанец имеет в своем активе семь побед (три нокаутом) в семи боях: четырежды он выступал в США, дважды — в Великобритании, а еще один раз — в Монако.