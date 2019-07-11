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11 июля, источник: Vesti.kz

Данияр Елеусинов начал тренироваться со сборной Казахстана по боксу

Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов тренируется со сборной Казахстана по боксу, которая готовится к домашнему Кубку Президента РК, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Учебно-тренировочный сбор команды проходит в Нур-Султане, где постоянно проживает Елеусинов. Вместе с казахстанцами тренируются сборные Алжира и Филиппин.

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Сам же Кубок Президента РК стартует 16 июля в столице.

Отметим, что Елеусинов с марта 2018 года выступает в профи. На данный момент 28-летний казахстанец имеет в своем активе семь побед (три нокаутом) в семи боях: четырежды он выступал в США, дважды — в Великобритании, а еще один раз — в Монако.

Следующий бой Елеусинова запланирован на 27 июля. Его интересы представляет британская промоутерская компания Matchroom.

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