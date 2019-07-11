Данияр Елеусинов получил в соперники мексиканца с 27 победами
Олимпийский чемпион казахстанец Данияр Елеусинов (7−0, 3 КО) в следующем бою встретится с мексиканцем Оскаром Кортесом (27−4, 14 КО), сообщает BoxRec.
Олимпийский чемпион казахстанец Данияр Елеусинов (7−0, 3 КО) в следующем бою встретится с мексиканцем Оскаром Кортесом (27−4, 14 КО), сообщает BoxRec.
Поединок пройдет 27 июля в андеркарте вечера бокса на арене College Park Center в Арлингтоне (штат Техас, США). В главном событии этого шоу чемпион мира в первом полусреднем весе по версии WBO американец Морис Хукер (26−0−3. 17 KO) встретится c соотечественником Хосе Рамиресом (24−0, 16 КО), который владеет поясом WBC.
Бой Елеусинов — Кортес пройдет в лимите полусреднего веса и будет рассчитан на 10 раундов. Казахстанец ранее дрался лишь по правилам шести и восьми раундов, а для мексиканца этот поединок станет 12-м в таком формате. Вечер бокса с их участием в США будет транслировать стриминговый сервис DAZN.
Для 28-летнего Елеусинова предстоящий бой станет пятым в США. Также он дважды выступал в Великобритании и один раз — в Монако. В последнем бою казахстанец 25 мая решением победил чилийца Луиса Норамбуэну (3−2−1).
26-летний Кортес во второй раз выступит в США. До июня 2017 года он дрался исключительно на родине, пока затем не поехал в Канаду. Второй поединок за пределами родины Кортес провел в феврале этого года, проиграв в
К предстоящему бою Елеусинов готовится в сборной Казахстана, которая проводит сборы в