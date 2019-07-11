Обязательный соперник для «Канело» сделал заявление про бой с Головкиным

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Ранее IBF назначила промоутерские торги между Деревянченко, который является обязательным претендентом, и Альваресом. Они состоятся 23 июля в штаб-квартире организации.

«Я ожидаю, что “Канело” избежит меня и не даст мне шанса подраться c ним за титул IBF. Следующим в рейтинге идет GGG. Мне не терпится увидеть, будет ли он драться с “Канело”, если снова пройдет мимо боя со мной», — приводит слова Деревянченко инсайдер The Athletic Майк Коппинджер.

Ранее были названы два сценария разрешения ситуации между Альваресом и IBF, а американские журналисты считают, что назначение промоутерских торгов делает ближе бой Головкина за титул чемпиона мира.