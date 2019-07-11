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11 июля, источник: Vesti.kz

Обязательный соперник для «Канело» сделал заявление про бой с Головкиным

Украинец Сергей Деревянченко (13−1, 10 КО) высказался о возможных боях против чемпиона WBC (Franchise), WBA (Super) и IBF мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО) и казахстанца Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО).

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Ранее IBF назначила промоутерские торги между Деревянченко, который является обязательным претендентом, и Альваресом. Они состоятся 23 июля в штаб-квартире организации.

«Я ожидаю, что “Канело” избежит меня и не даст мне шанса подраться c ним за титул IBF. Следующим в рейтинге идет GGG. Мне не терпится увидеть, будет ли он драться с “Канело”, если снова пройдет мимо боя со мной», — приводит слова Деревянченко инсайдер The Athletic Майк Коппинджер.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее были названы два сценария разрешения ситуации между Альваресом и IBF, а американские журналисты считают, что назначение промоутерских торгов делает ближе бой Головкина за титул чемпиона мира.

С октября 2015 по июнь 2018 года Головкин уже владел титулом IBF, но лишился его из-за отказа дать письменное согласие на бой с Деревянченко до августа. Вместо этого казахстанец в сентябре 2018 года провел второй бой с Альваресом, уступив решением большинства судей, а украинец дрался за вакантный пояс через месяц, проиграв раздельным решением американцу Дэниэлу Джейкобсу (35−3, 29 КО).

Головкин приблизился к третьему бою с "Канело" в сентябре
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