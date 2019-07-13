Бой Ковалёва и Ярда состоится 24 августа в Челябинске

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В Челябинске россиянин будет защищать титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлой весовой категории с британцем Энтони Ярдом, сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Челябинск — родной для Ковалёва город. Сергей за карьеру провёл 37 поединков, одержав 33 победы при трёх поражениях и одной ничьей. Ярд проведёт 19-й в карьере бой, пока он является непобеждённым боксёром.

Предыдущий поединок Ковалёв провел в феврале 2019 года в США, где одержал победу над Элейдером Альваресом и нанес ему первое поражение в карьере.

За полгода до этого Альварес победил Ковалёва, Сергею удалось взять реванш.