Бой Ковалёва и Ярда состоится 24 августа в Челябинске
Российский боксёр Сергей Ковалёв проведёт очередной бой 24 августа.
Российский боксёр Сергей Ковалёв проведёт очередной бой 24 августа.
В Челябинске россиянин будет защищать титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлой весовой категории с британцем Энтони Ярдом, сообщает
Челябинск — родной для Ковалёва город. Сергей за карьеру провёл 37 поединков, одержав 33 победы при трёх поражениях и одной ничьей. Ярд проведёт 19-й в карьере бой, пока он является непобеждённым боксёром.
Предыдущий поединок Ковалёв провел в феврале 2019 года в США, где одержал победу над Элейдером Альваресом и нанес ему первое поражение в карьере.
За полгода до этого Альварес победил Ковалёва, Сергею удалось взять реванш.
Ярд является чемпионом мира по версиям WBO