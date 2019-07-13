Экс-соперник Головкина победил в первом бою после возвращения в бокс

В рамках вечера бокса в родном Ливерпуле Мюррей встречался с португальцем Руем Паванито (10−9−1, 5 КО). Поединок второго среднего веса продлился все 10 раундов, по итогам которых судьи вынесли единогласное решение.

Для 36-летнего Мюреея эта победа стала 39-й (17 нокаутом) в карьере, а 41-летний Паванито потерпел свое девятое поражение.

Напомним, в декабре 2018 года Мюррей объявил о завершении карьеры. К этому его подтолкнули поражение решением от французско-камерунского боксера Хассана Н`Дама Н`Жикама (37−4, 21 КО) и потеря второстепенного титула WBC Silver в среднем весе.

В мае Мюррей объявил о возвращении на ринг и бое в июле. За карьеру он британец четырежды претендовал на титулы чемпиона мира, но каждый раз терпел неудачи — три поражения и одна ничья.