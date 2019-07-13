Британский боксер Амир Хан нокаутировал австралийца Диба в Саудовской Аравии

Источник: AP 2019

Первоначально в Джидде на разогреве этого боя планировалось участие российского супертяжеловеса Александра Поветкина, однако его поединок был перенесен на неопределенный срок.

Читайте также Американский боксер Кроуфорд защитил титул чемпиона мира, победив британца Хана

Первый раунд прошел в равной борьбе, австралийцу, уступавшему сопернику в росте и габаритах, удавалось избегать точных атак Хана. Однако во втором раунде британец несколько раз сильно попал, а затем отправил австралийца в нокдаун. В третьем и четвертом раундах Хан продолжил доминировать, Диб пропускал сильные удары, пока наконец британец не решил форсировать события, устроил атакующий штурм и отправил соперника во второй раз на пол, после чего судья остановил бой.

Бывший чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) в весе до 63,5 кг Хан провел четвертый поединок после двухлетнего перерыва, одержав третью победу при одном поражении. Хан вернулся на ринг в апреле 2018 года, победив канадца Фила Ло Греко нокаутом в первом раунде, а в сентябре того же года выиграл у колумбийца Самуэля Варгаса по очкам. В апреле нынешнего года британец проиграл американцу Теренсу Кроуфорду техническим нокаутом в шестом раунде в бою за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в весе до 66,68 кг. До этого британец выходил на ринг в мае 2016 года, проиграв мексиканцу Саулю Альваресу нокаутом в шестом раунде.

Теперь в активе 32-летнего Хана 34 победы (21 нокаутом) и 5 поражений. Британец владел титулом чемпиона мира WBA в 2009—2011 годах, пять раз его защитив, и поясом IBF в 2011 году. После победы над Дибом Хан планирует провести поединок с кем-либо из знаменитых боксеров, в частности, филиппинцем Мэнни Пакьяо.

В активе 33-летнего Диба — 45 побед (26 нокаутом) и 6 поражений. Он владел титулом чемпиона мира по версии IBF в весе до 57,15 кг в 2011—2013 годах, дважды его защитил, затем уступил пояс россиянину Евгению Градовичу, проиграв решением судей.

Смотрите также: «Во мне всегда есть инстинкт убийцы». Что нужно знать о Мэнни Пакьяо

12 фотографий 12 фотографий 12 фотографий «Во мне всегда есть инстинкт убийцы». Что нужно знать о Мэнни Пакьяо

Сэмюэл Питер во второй раз проиграл после перерыва

В рейтинговом 12-раундовом поединке британский супертяжеловес Хьюи Фьюри, двоюродный брат бывшего чемпиона мира по трем престижным версиям Тайсона Фьюри, выиграл у нигерийца Сэмюэла Питера техническим нокаутом в седьмом раунде. Нигериец отказался продолжить поединок из-за травмы плеча. Бывший чемпион мира по версии WBC 38-летний Питер провел четвертый поединок после перерыва, длившегося два с половиной года, и потерпел второе поражение при двух победах. В его послужном списке теперь 38 побед (31 нокаутом) и 8 поражений.