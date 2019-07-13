Казахстанский супертяж Иван Дычко одержал очередную победу нокаутом
Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко одержал досрочную победу над американцем Нэйтом Хэвеном, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко одержал досрочную победу над американцем Нэйтом Хэвеном, передает корреспондент Vesti.kz.
Их бой стал частью андеркарта вечера бокса на арене в Голливуде (штат Флорида, США) и был рассчитан на десять раундов, но закончился во втором, когда Дычко нокаутировал соперника.
Отметим, что для казахстанца это был девятый бой в профи — все свои поединки он завершил досрочно.