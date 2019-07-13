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09:49 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский супертяж Иван Дычко одержал очередную победу нокаутом

Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко одержал досрочную победу над американцем Нэйтом Хэвеном, передает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

Их бой стал частью андеркарта вечера бокса на арене в Голливуде (штат Флорида, США) и был рассчитан на десять раундов, но закончился во втором, когда Дычко нокаутировал соперника.

Отметим, что для казахстанца это был девятый бой в профи — все свои поединки он завершил досрочно.

Во время загрузки произошла ошибка.
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