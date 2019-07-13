Казахстанский боксер одержал десятую победу в профи
24-летний казахстанский полулегковес Муса Турсынгалиев одержал досрочную победу над панамцем Рикардо Нуньесом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
24-летний казахстанский полулегковес Муса Турсынгалиев одержал досрочную победу над панамцем Рикардо Нуньесом, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Поединок был запланирован на восемь раундов, но команда соперника казахстанца остановила его в шестом
Для идущего без поражений Турсынгалиева эта был десятый бой в профи и седьмая досрочная победа.
Бой прошел в рамках вечера бокса в Голливуже (штат Флорида, США). Также в этом шоу досрочную победу одержал казахстанский супертяж Иван Дычко.