Казахстанский боксер одержал десятую победу в профи

Поединок был запланирован на восемь раундов, но команда соперника казахстанца остановила его в шестом из-за сечки боксера. В итоге Турсынгалиев выграл после подсчета очков.

Для идущего без поражений Турсынгалиева эта был десятый бой в профи и седьмая досрочная победа.

Бой прошел в рамках вечера бокса в Голливуже (штат Флорида, США). Также в этом шоу досрочную победу одержал казахстанский супертяж Иван Дычко.