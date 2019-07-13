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10:54 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер одержал десятую победу в профи

24-летний казахстанский полулегковес Муса Турсынгалиев одержал досрочную победу над панамцем Рикардо Нуньесом, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Поединок был запланирован на восемь раундов, но команда соперника казахстанца остановила его в шестом из-за сечки боксера. В итоге Турсынгалиев выграл после подсчета очков.

Для идущего без поражений Турсынгалиева эта был десятый бой в профи и седьмая досрочная победа.

Бой прошел в рамках вечера бокса в Голливуже (штат Флорида, США). Также в этом шоу досрочную победу одержал казахстанский супертяж Иван Дычко.

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