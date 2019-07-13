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11:36 (мск), источник: ТАСС

Шесть профессиональных боксерских боев пройдут 22 июля на Красной площади

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Шесть профессиональных поединков пройдут на Красной площади 22 июля в рамках Международного дня бокса. Об этом ТАСС сообщили организаторы мероприятия.

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Источник: РИА "Новости"

Возглавит вечер бокса поединок между бывшим чемпионом мира в весе до 76,2 кг Федором Чудиновым и кубинцем Уильямом Скуллом.

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Магомед Мадиев проведет бой за региональный чемпионский титул Всемирной боксерской Ассоциации (WBA) в весе до 72,6 кг с соотечественником Евгением Терентьевым.

Тяжеловес Шигабудин Алиев встретится с американцем Кевином Джонсоном.

Российский боксер полусреднего веса Шахабас Махмудов проведет бой с южноафриканцем Тсико Муловхедзи.

Еще в двух поединках примут участие россияне Федор Глазков и Магомедмурад Арсланбеков, их соперники еще не определены.

День бокса впервые прошел на Красной площади летом 2017 года.

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