Шесть профессиональных боксерских боев пройдут 22 июля на Красной площади

Источник: РИА "Новости"

Возглавит вечер бокса поединок между бывшим чемпионом мира в весе до 76,2 кг Федором Чудиновым и кубинцем Уильямом Скуллом.

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Магомед Мадиев проведет бой за региональный чемпионский титул Всемирной боксерской Ассоциации (WBA) в весе до 72,6 кг с соотечественником Евгением Терентьевым.

Тяжеловес Шигабудин Алиев встретится с американцем Кевином Джонсоном.

Российский боксер полусреднего веса Шахабас Махмудов проведет бой с южноафриканцем Тсико Муловхедзи.

Еще в двух поединках примут участие россияне Федор Глазков и Магомедмурад Арсланбеков, их соперники еще не определены.

День бокса впервые прошел на Красной площади летом 2017 года.

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