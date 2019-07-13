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11:44 (мск), источник: Vesti.kz

Промоутер японца Мураты после его победы нокаутом заявил о готовности провести бой с Альваресом

Промоутер японского боксера-средневеса Риоты Мураты (15−2, 12 КО) Боб Арум после победы своего подопечного поделился дальнейшими планами на его карьеру.

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«Мурата готов к бою с Саулем Альваресом», — цитирует Арума ESPN.

Напомним, Мурата накануне досрочно победил американца Роба Бранта (25−2, 17 КО) в бою-реванше и отобрал у него пояс «обычного» чемпиона WBA в среднем весе.

Альварес же планирует провести поединок 14 сентября, но пока не определился с соперником. Стриминговый сервис DAZN одобрил для «Канело» двух кандидатур — россиянина Сергея Ковалева и казахстанца Геннадия Головкина, но первый назначил защиту титула на конец августа, а второго мексиканец избегает.

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