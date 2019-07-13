Промоутер японца Мураты после его победы нокаутом заявил о готовности провести бой с Альваресом
Промоутер японского
Промоутер японского
«Мурата готов к бою с Саулем Альваресом», — цитирует Арума ESPN.
Напомним, Мурата накануне досрочно победил американца Роба Бранта (25−2, 17 КО) в
Альварес же планирует провести поединок 14 сентября, но пока не определился с соперником. Стриминговый сервис DAZN одобрил для «Канело» двух кандидатур — россиянина Сергея Ковалева и казахстанца Геннадия Головкина, но первый назначил защиту титула на конец августа, а второго мексиканец избегает.