Промоутер японца Мураты после его победы нокаутом заявил о готовности провести бой с Альваресом

Напомним, Мурата накануне досрочно победил американца Роба Бранта (25−2, 17 КО) в бою-реванше и отобрал у него пояс «обычного» чемпиона WBA в среднем весе.

Альварес же планирует провести поединок 14 сентября, но пока не определился с соперником. Стриминговый сервис DAZN одобрил для «Канело» двух кандидатур — россиянина Сергея Ковалева и казахстанца Геннадия Головкина, но первый назначил защиту титула на конец августа, а второго мексиканец избегает.