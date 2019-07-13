Промоутер Ковалева назвала предложенный Альваресом гонорар за бой

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Она подтвердила, что переговоры продолжаются, несмотря на подписанный ранее контракт — 24 августа в Челябинске Ковалев должен дать бой своему обязательному претенденту британцу Энтони Ярду (18−0, 17 КО).

«Предложения продолжают поступать, телефонные звонки от команды Альвареса не прекращаются. Пока что мы настроены выступить в России против Ярда. Но не исключаем, что наши планы могут поменяться. Необходимо понимать, что чем дольше будут продолжаться переговоры, тем меньше шансов, что мы договоримся. Несмотря на то, что меня заверили — Альварес хочет драться с Ковалевым», — сказала промоутер.

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По ее словам, первое предложение было в размере четырех миллионов долларов США, а второе — на два миллиона больше. В случае победы россиянина, за реванш Ковалев должен получить десять миллионов долларов США. Дува же считает условия неприемлемыми. По некоторым данным, промоутеры Альвареса удвоили ранее предлагаемую сумму, но у Ковалева не спешат принимать предложение.

«Не секрет, что в случае боя Ковалев-Альварес нам придется заплатить отступные обязательному претенденту. И с каждым днем их аппетит растет. В организацию боя Ковалев-Ярд вовлечены множество сторон — у всех свой интерес. Мы объяснили это GBP. Мы объяснили, что денег которые они предлагают, недостаточно — ведь часть их пойдет на то, чтобы откупиться. Мы даже начали переговоры с этого. Мое впечатление, что Альварес хочет этого боя, а его промоутер не хочет».

«Мы все время слышим: “Нам надо сперва обсудить все с Саулем”. И мне кажется, что они дождались того момента, когда мы подпишем контракт на бой с Ярдом, а сейчас придут и скажут Альваресу: “Мы пытались, но они не согласились”. Думаю, что этот бой можно легко сделать на PPV вместо стриминга DAZN. Я верю в потенциал этого боя. И они это знают», — сказала Дува.