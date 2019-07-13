Иван Дычко сделал заявление после победы нокаутом в девятом бою подряд
Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (9−0, 9 КО) прокомментировал девятую подряд досрочную победу на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (9−0, 9 КО) прокомментировал девятую подряд досрочную победу на профессиональном ринге, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Я рад очередной победе. С каждой победой моя команда приближается к большим боям. Спасибо всем за поддержку. Впереди еще много работы и зрелищных боев», — написал Дычко на своей странице в Instagram.
В рамках вечера бокса в Холливуде (штат Флорида, США) Дычко во втором раунде нокаутировал американца Нэйта Хэвена (9−3, 7 КО).
28-летний Дычко дебютировал на