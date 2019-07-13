Иван Дычко сделал заявление после победы нокаутом в девятом бою подряд

Источник: AP 2019

«Я рад очередной победе. С каждой победой моя команда приближается к большим боям. Спасибо всем за поддержку. Впереди еще много работы и зрелищных боев», — написал Дычко на своей странице в Instagram.

В рамках вечера бокса в Холливуде (штат Флорида, США) Дычко во втором раунде нокаутировал американца Нэйта Хэвена (9−3, 7 КО).

28-летний Дычко дебютировал на профи-ринге и в сентябре 2017 года в статусе бронзового призера Олимпиад-2012 и 2016. Все свои бои он провел в США.