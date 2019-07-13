«Это не проблема — ударить GGG». Экс-чемпион мира назвал главную опасность Головкина

«Это не проблема — ударить Головкина. Проблема в том, что он ударит по тебе. Стив Роллс, его никто не знает, но он определенно талантливый боец, и он смог показать, что почти любой может достать перчаткой Головкина.
Но вы должны быть очень дисциплинированным в течение всего боя, чтобы не достали перчаткой вас, потому что, опять же, у него огромная нокаутирующая мощь. Да, он (Головкин) немного сдал, но сила это последняя штука, и он всегда был ей известен. В тот момент, когда ты думаешь, что лучше него, ты теряешь его из виду и принимаешь удар, который может решить все. У него остались хорошие бои. Думаю, что он высматривает один-два действительно больших боя, особенно против «Канело», но у него осталось не так много времени. Поэтому он должен сделать это сейчас", — сказал Брант.
Напомним, в июне в Нью-Йорке (США) Головкин дебютировал на стриминговом сервисе DAZN, нокаутировав в четвертом раунде канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО).
Что касается Бранта, то американец 12 июля потерял титул, проиграв досрочно в матче-реванше японцу Риоте Мурате (15−2, 12 KO). Их первый бой состоялся в октябре 2018 года в Лас-Вегасе (США) и завершился победой Бранта единогласным решением судей.